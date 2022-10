Uno de los episodios más desgarradores de “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” fue cuando el asesino en serie tomó la vida de Tony Hughes. El joven era sordo y formó parte de la larga lista de víctimas de este infame personaje.

Jeffrey Dahmer asesinó a 17 adolescentes y hombres jóvenes entre los años 1978 y 1991. Lamentablemente, Anthony Hughes se lo cruzó en un bar gay y se rumorea que iniciaron una amistad.

Tony era sordomudo, pero ni eso lo salvó del hambre insaciable del “Caníbal Milwaukee”. Su madre, Shirley Hughes, declaró al “State Journal” que “pensaron que había regresado a Madison cuando no volvió a casa” y que no se enteraron de su desaparición hasta que su trabajo los llamó para decirle que no se había presentado.

Desde ese momento, lo empezaron a buscar incansablemente y pusieron un cartel de “Persona Desaparecida” por todo el vecindario. Esto generó que Dahmer cambie su modus operandi y dejó de ir al bar gay en South 2nd Street donde lo conoció en un inicio.

Rodney Burford interpreta a Tony Hughes en "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" (Foto: Netflix)

EL POEMA COMPLETO QUE LEYÓ SHIRLEY HUGHES, LA MADRE DE JEFFREY DAHMER

Jeffrey Dahmer fue juzgado luego de que Tracy Edwards lograra escapar de su apartamento y llamara a la policía. En su vivienda, encontraron partes de cuerpos desmembrados y fotografías de las víctimas.

Durante este proceso legal, los familiares de diversas víctimas dieron su testimonio y una de ellas fue Shirley Hughes, la madre de Tony, quien recitó un poema en honor a su hijo.

“¿Por qué soy una víctima en tu mundo cruel y despiadado,

a pesar de que no puedo hablar en voz alta?

Escúchame de todos modos,

trata de tener piedad de mis gemidos

Mira las lágrima que se derraman por mi rostro

Date cuenta de que cada uno es un grito de ayuda

Date cuenta de que mis señales te están mostrando que quiero vivir

Dime qué es lo que te hecho

para convertirte en un monstruo

para convertirte en un maníaco

para convertirte en un demonio

Mi dios, ¿Quién eres? ¿Qué eres?

Nunca me has mostrado este lado tuyo

Puse mi confianza en ti,

pensé que eras mi amigo hasta el final,

pero no te conocía tan bien como pensaba

Nunca sentí que el final sería así

¿Hay alguien que pueda ayudarme?

¿Mamá, papá, hermana, hermano, alguien?

Por favor, ayúdenme

¿Qué me está pasando?

Todo parece ir más lento

Estoy confundido, estoy somnoliento

Mi coordinación se ha contaminado

Amigo mío, ¿qué es lo que me has dado?

¿Qué es lo que me estás haciendo?

Estoy indefenso

¿Es emocionante para ti saber que no puedo defenderme?

¿Y que la lucha más dura de mi vida

es luchar por mantener los ojos abiertos,

con la esperanza de ver el amanecer de un nuevo día?

Sin embargo, tienes control total sobre mí

Mi vida está en manos de alguien que fue un amigo,

pero se convirtió en un extraño

quien se ha convertido en mi peor pesadilla

Pero un día sé que te atraparán

crees que eres bueno en lo que estás haciendo

Recuerda que todo lo que se haya hecho en la oscuridad,

saldrá a la luz y el mundo entero sabrá lo feo que eres en realidad

Mamá, me fui

Mi esperanza, mi aliento, mi deseo de vivir,

me ha sido arrebatado contra mi voluntad y emocionalmente

Sé que hay una espina que te perfora el corazón día y noche debido a esto

pero no estoy muy lejos

cuando tienes frío, te rodeo con mis brazos para calentarte

Si te pones triste, suavemente tomaré tu corazón y te animaré

Si sonríes, sonreiré junto a ti

y cuando estés feliz, me convertiré

lo sabré, porque lo estás pensando

2 dedos y un pulgar significan “te amo” en lenguaje de señas

mi hijo era sordo

Cuando llores, toma una lágrima

y colócala afuera en la repisa de tu ventana

Y cuando pase, la cambiaré por uno de mis dos dedos y un pulgar, mamá”

TRÁILER DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”