Gracias a “Wednesday” de Netflix, Jenna Ortega está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La actriz se ha ganado el respaldo del público con su interpretación de Merlina Addams y busca seguir brillando en Hollywood.

Si bien la artista se caracteriza por ser muy reservada con su vida personal, recientemente concedió una entrevista a Deadline donde hizo una impactante confesión: su crush de la infancia es un hombre que le triplica la edad.

¿Quieres saber más sobre las sorpresivas declaraciones de Jenna Ortega? A continuación, descubre quién es el amor platónico de la actriz de la serie de Netflix.

¿QUIÉN ES EL AMOR PLATÓNICO DE JENNA ORTEGA?

En diálogo con Deadline, Jenna Ortega reveló que se “obsesionó” con una figura pública mucho mayor que ella. Él no es otro que un político: el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

“Cuando era joven me enamoré de Barack Obama, estaba obsesionada con él, lo veía en la televisión con ojos de amor”, manifestó la intérprete.

Vale resaltar que el reconocido Nobel de la Paz actualmente tiene 61 años y le triplica la edad, ya que la joven cumplió 20 años en septiembre del 2022.

Barak Obama se convirtió en el 44° presidente de los Estados Unidos Emmanuel Dunand / AFP)

¿QUÉ HIZO JENNA ORTEGA PARA ACERCARSE A BARACK OBAMA?

Jenna Ortega explicó que comenzó a escribirle cartas a Obama, desde que lo vio en pantallas. Lamentablemente, las misivas no obtuvieron respuesta, por lo que la actriz decidió pedirle ayuda a otra celebridad para poder contactar al político. Ella era la productora y presentadora Oprah Winfrey.

“Escribí cartas a Oprah Winfrey porque veía en las revistas que ellos eran amigos y estaba obsesionada, y le decía: por favor ayúdame a conocer a Barack’”, afirmó.

Jenna Ortega le escribió cartas a Oprah Winfrey para poder contactar a Barack Obama (Foto: AFP)

¿JENNA ORTEGA PUDO CONOCER A BARACK OBAMA?

La respuesta corta es NO. Con el pasar del tiempo, Ortega olvidó a quien fue su crush y ya no lo ve con “ojos de amor”. Sin embargo, la talentosa artista no descarta poder conocerlo algún día y conversar con él.

Ahora que Jenna es una estrella mundial, no dudamos que lo consiga. Sus roles en producciones como la saga “Scream”, “X” y “The Fallout” no hacen más que respaldar el lugar que ha obtenido en la industria del entretenimiento con su protagónico en “Wednesday”.