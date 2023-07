El actor Jorge Salinas ha vuelto a ser noticia pero no por su performance en alguna obra o producción, sino por su accionar fuera de escena. El reconocido intérprete tuvo un altercado con la prensa durante una presentación con los medios de comunicación por un logro de la obra que protagoniza, tras el impase, el artista tuvo unas palabras ofensivas para con el hombre de prensa.

Salinas junto a Christian de la Fuente, Pablo Montero, Victoria Ruffo e Ivonne Montero conforman el elenco de “Los amantes perfectos”, puesta en escena que llegó a las 100 representaciones y por tal motivo develaron una placa recordatoria.

El evento sucedió el tercer fin de semana de julio y transcurría sin mayores inconvenientes hasta que un reportero detuvo con el brazo a Salinas, quien incomodó le dijo: “No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”.

Tras el impase, el histrión se retiró ofuscado pues tenía una nueva presentación en agenda, pero tras su actuación explicó lo sucedido.

El actor en plena discusión con el reportero (Foto: Sale el Sol / Captura de pantalla)

JORGE SALINAS LLAMA “MUERTO DE HAMBRE” A PERIODISTA CON EL QUE TUVO UN IMPASE

Tras su actuación, Salinas dialogó nuevamente con la prensa y allí tuvo duros calificativos para referirse al periodista que lo tocó.

“No tiene caso de hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quiénes son, sé de dónde vienen, en fin (...) La prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llenar ese tipo de cosas, por Dios llevo el mismo tiempo que ustedes en esto”, refirió el actor.

Sus palabras causaron indignación en diversos medios de espectáculos y redes sociales, en donde empezaron a averiguar de donde venía esa animadversión del celeb.

LA RAZÓN POR LA QUE JORGE SALINAS LLAMÓ “MUERTO DE HAMBRE” A PERIODISTA

En esa línea, se conoció que el hombre de prensa pertenecía al medio que difundió las imágenes en las que se ve a Salinas besando a quien es su nutrióloga, escenas que le causaron un problema familiar y matrimonial.