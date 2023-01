Recientemente, la famosa Dra. Anna Paula Guerrero Castillo contó detalles jamás revelados de lo que fue su encuentro con Jorge Salinas el pasado 15 de diciembre del 2022. Como recordamos, ambos fueron captados dándose un apasionado beso que dejó a más de uno con la boca abierta debido a que el actor se encuentra casado con Elizabeth Álvarez ¿Existió un affaire entre ambos?

En diálogo con el periodista Luis Magaña, la doctora Anna Paula se atrevió a contar en exclusiva lo que significó el primer contacto que tuvo con el marido de Elizabeth Álvarez, hecho que sucedió a través de una videollamada y en setiembre del 2021.

Resulta que la famosa tenía como finalidad enseñarle al actor de 54 años la manera en que debe aplicarse un tratamiento para controlar la glucosa, procedimiento muy conocido por Anna Paula debido a que posee una vasta experiencia como nutriocionista y solía trabajae con un reconocido endocrinólogo de la capital mexicana.

Jorge Salinas y su nutricionista fueron vinculados según publicación de TV Notas (Foto: Tribuna Sonora / Facebook)

No obstante, tras los presuntos maltratos de Salinas al personal médico, se le solicitó al protagonista de “Mi pequeño gran hombre” que no fuese atendido en ese recinto, motivo por el que la propia doctora empezó a llevarle el medicamento personalmente.

LOS PRESUNTOS COQUETEOS ENTRE JORGE SALINAS Y LA DOCTORA ANNA PAULA

En tal sentido, Guerrero contó que fue presa del encanto y las artes de seducción por parte del actor mexicano, pero que no toleró ningún acto de enamoramiento debido a su profesionalismo como doctora.

“Sí, en ocasiones sí había como un tipo de coqueteo, pero siempre me mantuve muy en una línea lo más profesional posible”, aseveró Anna Paula.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez el día de su matrimonio en 2011 (Foto: Elizabeth Álvarez / Instagram)

De hecho, la propia doctora confesó que, cuando tenía una relación amorosa, el actor de “Fuego en la sangre” manifestó su descontento y comenzó a ser más galante con ella en todo momento.

“Le comenté que yo tenía una pareja y sí, en cierto punto él se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo”, expresó en conversación con el comunicador.

Vale resaltar que el actor Jorge Salinas tiene una relación estable de más de 11 años con Elizabeth Álvarez. Hasta el momento, ninguno de los dos anunció una separación luego del destape del magazine o los comentarios de la nutrióloga.

EL ICÓNICO BESO ENTRE ANNA PAULA Y JORGE SALINAS

El pasado 17 de enero de 2023, el programa “TVNotas” hizo público una serie de imágenes donde, presuntamente, Jorge Salinas y la doctora Anna Paula protagonizan un acalorado beso durante varios segundos, aunque no se ve del todo claro debido a que solo se ve la espalda de la profesional en salud.

En tal sentido, la especialista brindo su declaración sobre tal hecho fortuito y aclaró que lo sucedido el 15 de diciembre de 2022 en las instalaciones de Televisa San Ángel fue solamente una despedida.

“Él me dijo: ‘Te veo a la 1:50, termino de grabar una escena y salgo’. Le entregué el medicamento recibí el pago y nos despedimos”, añadió sobre su encuentro con Salinas.

Revista TV Notas difunde ampay del actor Jorge Salinas (Foto: Revista TV Notas)

Eso sí, la doctora expresó que Salinas fue quien le robó un pequeño beso al momento de despedirse, acto que la tomó por completa sorpresa, pues esperaba un beso de cortesía en la mejilla.

“Jorge se acercó a mí, él me dijo hay paparazzi aquí afuera, y creo que todos saben que en la puerta dos hay paparazzi […] Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, para mí fue en cierto modo chistoso, sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que como que para él era hasta cierto punto normal porque él me dijo hay paparazzi aquí. Me dio mucha risa, fue como ‘¿Qué acaba de pasar?’, claro que no (me la esperaba)”, contó la doctora.

Cabe decir que Guerrero dejó bien en claro que aquel roce de labios que se dio con el famoso actor de melodramas fue el único que se dio y que, tras ese día, no volvió a verlo en persona.

LA DOCTORA ANNA PAULA ‘RECRIMINÓ’ A JORGE SALINAS

Luego del polémico beso entre dos personalidades muy mediáticas como ellas, Anna Paula trató de entablar diálogo con Jorge, pero fue él quien cortó toda vía de comunicación con ella, por lo que la doctora se vio a obligada a salir a manifestar su voz en público.

“Le diría que diera una explicación de qué es lo que está pasando y por qué hizo lo que hizo”, puntualizó para el canal de Magaña.

“El señor Jorge no ha respondido, no sé si ya sabía o no sabía, eso también me tiene un poco desconcertada, el hecho de que tampoco ha hecho ninguna declaración, ninguna explicación, también me parece un poco extraño”, afirmó.

Asimismo, se mostró muy irritada debido a que tal ‘beso’ con el histrión solo le han traído nefastas consecuencias que podrían poner en juego su reputación ante los medios y, sobre todo, sus pacientes.

“Sí he tenido algunas repercusiones porque mi credibilidad está en juego, finalmente el señor Salinas ha construido una reputación, pero yo no me había dado a conocer en el medio público y en la forma en la que me habría gustado que me conocieran”, adicionó Guerrero.