En los últimos días, Jorge Salinas se ha convertido en el centro de la controversia tras la difusión de comprometedoras fotografías en las que se insinúa que habría engañado a su esposa Elizabeth Álvarez con una misteriosa mujer que no pertenece al mundo del entretenimiento.

Desde aquel momento, tanto la celeb de México como su esposa se negaron a brindar declaraciones, mientras que la persona con la que el galán de telenovela fue captado se reveló como Anna Paula Guerrero Castillo, una destacada nutricionista que tiene vínculos con otros artistas de Televisa.

Y es que la exposición de la especialista fue tal que llegó a ser comparada con el triángulo amoroso entre Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía Martí, por lo que Anna Paula salió a brindar su versión de lo ocurrido.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez llevan casados desde el 2011 (Foto: Elizabeth Álvarez / Instagram)

NUTRICIONISTA NIEGA INFIDELIDAD DE JORGE SALINAS A ELIZABETH ÁLVAREZ

En conversación con “Despierta América”, la nutricionista negó que sea la amante del actor, tal como sugirió una publicación de la Revista TV Notas, que la captó junto a Salinas en el auto de este último.

“El señor Jorge fue uno de mis tantos pacientes, podrán ver su mejoría en el aspecto físico que tiene de la novela pasada a la que está a punto de estrenar. Me gustaría mencionar también que dentro de Televisa tengo a más pacientes, hombres y mujeres, han mejorado mucho y yo les entrego el medicamento personalmente”, indicó.

De acuerdo con su versión, el encuentro entre ambos se debió a un compromiso estrictamente profesional.

“Esa vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa, el 15 de diciembre a la 1:56 (pm), le entregué el medicamento y recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones”, añadió.

En las fotos se da a entender que el encuentro entre ambos era constante, algo que la nutricionista confirmó, revelando más detalles sobre las reuniones que tuvieron.

“No fue el mismo día, y aclaro que la foto dentro del auto fue casi de las primeras, de hecho, pueden ver el aspecto físico del señor Jorge, donde su rostro se ve distinto. Él me entregaba el dinero en esa ocasión dentro de su auto, esa vez también lo vi afuera de Televisa, porque él realizaba los pagos en efectivo. Entonces la ciudad no es segura para recibir cantidades en efectivo, entonces es eso y nada más, en los demás videos se ve como le entrego una hielera, que es el medicamento que él utiliza y listo”, explicó.

Revista TV Notas difunde ampay del actor Jorge Salinas.

NUTRICIONISTA MOLESTA CON JORGE SALINAS

Del mismo modo, Anna Paula se mostró con incómoda con el silencio de Salinas, quien ha preferido no responder a los rumores, dando pie a que estos crezcan con el paso del tiempo.

“La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago por el voto de confianza que tienen mis demás pacientes”, afirmó.

En ese sentido, invocó a que el galán de telenovelas también explique los motivos de su controversia, así eviten el malentendido.

“Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación. Creo que en este malentendido él es la figura pública, la verdad es que yo creo que es él el que está saliendo también afectado, yo como dije, no tengo nada qué esconder”, sentenció.