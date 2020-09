“Julie and the Phantoms” es una comedia dramática musical de Netflix que sigue una adolescente que perdió la pasión por la música tras la muerte de su madre, pero gracias a tres chicos fantasmales recupera la fe en su talento. La serie creada por Dan Cross y David Hoge se estrenó recién el jueves 10 de septiembre de 2020, no obstante, los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una segunda temporada.

La ficción está basada en la serie brasileña del mismo nombre que se emitió originalmente en Bandeirantes entre el 17 de octubre de 2011 y el 4 de mayo de 2012, y después en Nickelodeon Brasil entre el 20 de octubre de 2011 y el 29 de abril de 2012.

Madison Reyes, Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner, Booboo Stewart, Cheyenne Jackson, Carlos Ponce, Sonny Bustamante, Jadah Marie, Sacha Carlson y Savannah Lee May son los protagonistas de “Julie and the Phantoms”, que se filmó desde el 17 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 2019 en Burnaby, Columbia Británica.

De acuerdo a la sinopsis oficial, “Julie es una estudiante de secundaria que siempre ha sentido una pasión por la música, sin embargo, tras la muerte de su mamá ha perdido esas ganas de cantar. Todo da un giro inesperado cuando los fantasmas de tres músicos se le presentan en el viejo estudio de su madre. Ellos, que fallecieron en 1995, le proponen formar una banda juntos y así es como la joven comienza a sanar poco a poco el dolor de la pérdida a través de aventuras musicales con sus nuevos amigos”. Entonces, ¿habrá segunda entrega?

La primera temporada de "Julie and the Phantoms" cuenta con 9 episodios (Foto: Netflix)

¿"JULIE AND THE PHANTOMS" TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque Netflix aún no ha renovado “Julie and the Phantoms” para una segunda temporada el final de la primera entrega del drama adolescente que mezcla lo sobrenatural con el musical dejó varias preguntas sin responder, lo que podría ser una señal de que la historia continuará.

Por ejemplo, no está claro por qué Julie es la única que puede ver a los fantasmas, pero cuando están sobre el escenario el resto del mundo también los ven. Asimismo, ¿qué quiere Caleb de los fantasmas? ¿Qué significa la posesión de Nick? ¿Qué sucedió con Willie?

Por lo pronto solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y a pesar de que no comparte dichas cifras pueden influir en la renovación o cancelación de una serie.

Otro punto a considerar para una posible segunda temporada es la crítica, y hasta el momento Rotten Tomatoes le da una aprobación del 71% en base a 7 revisiones, con una calificación promedio de 7.38 / 10.

En tanto, Caroline Framke de Variety escribió: “Claro, sus aventuras de fantasmas se vuelven muy tontas, muy rápidamente. ¡Pero a quién le importa! Julie and the Phantoms es lo suficientemente divertida y adorable como para que nada de eso importe realmente”.

¿Qué podría pasar en una segunda temporada de "Julie and the Phantoms"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “JULIE AND THE PHANTOMS”?

Si Netflix renueva “Julie and the Phantoms” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a fines del 2021 o en algún momento del 2022.