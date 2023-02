Tras mucho misterio de por medio y diversos comentarios emotivos por parte de Karina Banda, la exconductora mexicana de “El Gordo y la Flaca”, reveló una noticia que dejó consternado a sus miles de seguidores en redes sociales: se mudó a Argentina, aunque sin su esposo Carlos Ponce. ¿Problemas a la vista?

No hay duda de que los sueños están para cumplirse, y no hay mejor prueba de ello que la propia Karina Banda, quien a sus 34 años sigue realizando todo lo que alguna vez se imaginó cuando era pequeña. Esta vez, la comunicadora logró cumplir su añorado viaje a Argentina, algo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Fue tal su emoción, que la presentadora nacida en Salamanca, México, declaró su emoción a flor de piel vía Facebook. “Yo creí, literalmente, que ese sueño nunca lo iba a cumplir, y no porque no luchara por él, sino que ya estaba, según yo, tan feliz con lo que había logrado, que yo me había olvidado de este sueño y lo veía muy lejano para que sucediera”.

Karina Banda y Carlos Ponce celebraron su matrimonio religioso a mediados de 2022 (Foto: Karina Banda / Instagram)

Además, agregó que son sus metas y objetivos lo que la convierten en la mujer más feliz del mundo entero. “¡Aquí estoy, los sueños se cumplen!”, aseveró entusiasmada.

Sin embargo, la comunicadora alegó que tuvo que dejar a Carlos Ponce, su esposo, en compañía de su perrito Bruno para poder llevar a cabo uno de sus sueños. ¿La razón? Te la contamos aquí en MAG.

¿POR QUÉ SE MUDÓ A ARGENTINA SIN SU ESPOSO?

Tras múltiples rumores de abandono de hogar y hasta divorcio, la presentadora reconoció que se encuentra en Argentina y que radicará ahí durante dos meses para realizar ciertos planes que detalló a través de un clip.

“No puedo creer lo que estoy viviendo, con eso les voy a decir todo”,comenzó diciendo en sus redes sociales. “Yo soy mucho de creer que los planes de Dios son perfectos, a veces hay cosas que nos toman por sorpresa, habrán cosas que no entendamos y nos duelan, pero al final del día, espero que mi testimonio sirva mucho para todos los que estén pasando por algo. Dios siempre tiene un mejor plan”, añadió, visiblemente entusiasmada.

Sin embargo, y más allá de la emoción, Karina no se animó a ultimar detalles de lo que será esta aventura. “¡No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo!”, asintió.

Karina reveló que no se mudará junto a su esposo Carlos Ponce (Foto: Karina Banda / Instagram)

En esa línea, dijo que serán cerca de 60 días los que transcurrirá en suelo gaucho. “Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene super emocionada, estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora”.

¿CONDUCIRÁ UN PROGRAMA EN TELEVISIÓN ARGENTINA?

Pese a toda la vorágine de comentarios de sus fanáticos, la presentadora no profundizó en los detalles y dijo que no podría adelantar más al respecto. “Ya saben que soy carta abierta con ustedes, pero hay cosas que, a nivel de mi trabajo y mi compañía, no les puede contar, no me corresponde decir a mí, pero muy pronto lo van a saber...”, aseveró.

No hay duda de que los cambios vienen a bien. Sola, acompañada o con amigos, no hay duda de que la romperás en tus planes, Karina. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!