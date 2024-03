Nadie puede negar que el 2023 fue el mejor año de la carrera de Karol G. La famosa “Bichota” logró la tan ansiada internacionalización, llenando estadios alrededor del mundo, rompiendo récords con su música, siendo estrella en los GRAMMYs e, incluso, interpretando una de las canciones del éxito de taquilla “Barbie”. Por eso, la prestigiosa revista Billboard decidió brindarle el importante reconocimiento como la Mujer del Año 2024, convirtiéndola en la primera latina en obtenerlo. Así, pese a que previamente atravesó un momento tan difícil como el aterrizaje de emergencia de su avión privado, la artista inspiró a todos con su poderoso discurso. ¿Quieres saber qué dijo? Pues, presta atención a esta nota.

Vale precisar que Karol G fue galardonada por Billboard el pasado miércoles 6 de marzo del 2024, exactamente en el YouTube Theater de Los Ángeles.

Desde allí, la colombiana presentó la versión salsera de su canción “Amargura”, dejando a todos los asistentes fascinados con la propuesta creativa.

¿QUIÉN LE ENTREGÓ A KAROL G EL BILLBOARD COMO LA MUJER DEL AÑO 2024?

Karol G recibió el Billboard como la Mujer del Año 20224 de manos de la estrella Sofía Vergara, una de sus compatriotas con más éxito en Hollywood.

Previamente, ambas coincidieron en la serie “Griselda” (2024) de Netflix, donde “La Bichota” hizo su esperado debut como actriz.

EL DISCURSO DE KAROL G COMO LA MUJER DEL AÑO 2024 PARA BILLBOARD

Visiblemente emocionada, Karol G inició su discurso agradeciendo la presencia de Sofía Vergara en la gala y recalcó la hazaña de ser la primera latinoamericana en recibir el premio más importante del evento Women in Music.

“Es una sorpresa increíble que Sofía Vergara me dé este premio, me encanta. Buenas noches a todos. Me siento súper honrada de estar aquí hoy. Dios mío, este podría ser el reconocimiento más significativo e importante de toda mi carrera, esto es súper especial. Es la Mujer del Año, pero es la primera vez que una latina es nombrada Mujer del Año. Así que tengo que dar mi discurso en español”, manifestó.

Enseguida, la natal de Medellín reflexionó sobre los esfuerzos que tuvo que hacer para alcanzar sus sueños siendo mujer, confesando que alguna vez se cuestionó sobre el hecho de no haber nacido como hombre.

“Tengo que empezar contándoles que durante años -muchos, muchos años- viví muy decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido, entonces, siendo un hombre... para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. Dónde iban a quedar todas las ganas de comerme el mundo que tenía si se suponía que como mujer no podía lograrlo”, explicó.

KAROL G Y SU HAZAÑA COMO LA MUJER DEL AÑO 2024 PARA BILLBOARD

Karol G continuó su discurso hablando sobre el difícil camino que tuvo que recorrer para llegar hacia donde está. En ese sentido, a continuación, reproduzco el resto del discurso completo de la cantante de “Mañana será bonito”.

“Durante mucho tiempo me creí ese cuento, me creí que esto no era para mí de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr y siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños atrás y que dejan sus sueños a un lado por esa razón, por la percepción de otros, mas no por el verdadero sueño que tienen y las ganas que tienen adentro”, señaló.

“En medio de mis ganas de querer hacer música, así fuera solo para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba... de pronto era yo la que tenía que cambiar y yo era la que iba a hacerlo. Y que no iba a permitir que ser mujer sea un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, iba a ser mi motivo y mi razón. Y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía. Y en mi mente cambié el ‘una mujer no puede hacerlo’ por ‘mira a esta mujer cómo lo hace, mira cómo lo hace una mujer’”, agregó.

La estrella de la música también aseguró que habían pasado tres cosas fundamentales para alcanzar el éxito.

“Uno, paré de intentar ser perfecta para todos. Me acepté como persona. Fue algo que me costo mucho tiempo, aceptarme como mujer, como persona, dejar de esconder las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades”.

“Número dos, ignoré por completo y aun sigo ignorando por completo los comentarios del tipo ‘ella se lo debe a este’, o ‘no hubiera sido sino fuera porque grabó con este’, o ‘lo hizo porque se lo dio a aquel’. El afán ese de buscarle justificaciones a los logros y a los éxitos de una mujer... no. Uno no tiene que demostrarle nada a nadie cuando en el cora (corazón) sabe lo que se ha matado para conseguir todo lo que uno tiene que conseguirse en la vida”.

“Y número tres, entendí que no era el respeto de los demás el que tenía que ganarme sino el respeto a mí misma. Trabajar duro al punto de que yo me viera y admirara a la persona en la que me había convertido. Estudiar, trabajar, trabajar en mi voz, tener claro lo que quería comunicar. Cómo quería conectarme con la gente, mejorar mis letras, pasar muchas horas en el estudio. De verdad prepararme para ser la mejor y cuando yo me viera a mí misma, yo dijera, guau, qué dura, qué grande, y ese es el respeto que usted tiene que buscar”.

Finalmente, se mostró muy orgullosa de todo lo alcanzado en su carrera.

“Ahora miro para atrás, todo el tiempo que me ha tomado para estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón, sigan su corazón. Veo el proceso, no quitaría nada. Todas las cosas desde las más hermosas hasta las más difíciles hoy las agradezco y han hecho la persona que soy. No veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas, veo aprendizajes, veto metas alcanzadas y un montón de corazones inspirados. Ese es el premio más chimba que puedo recibir, los amo. La verdad, gracias”, aseguró.

“Hoy recibo este premio, quiero decir qué dura, Karol G, felicitaciones. Esto no es solo para mí sino que quiero agradecer a todas las personas, a todas las mujeres que también trabajan todos los días, que también abren un camino. A las mujeres que trabajan en mi equipo, que son un montón. Y a las mujeres que vienen en el futuro. Duras. Que vienen a representar muy duro también”, dijo.

“No quería pararme aquí a decir todas las cosas que había hecho, en realidad solo me estoy parando aquí para decir que así como yo lo hice, todas ustedes también lo pueden hacer con seguridad. Y que nunca, nunca le den a otra persona la autoridad para que pueda decidir sobre sus propias decisiones, para que diga si algo lo que usted está haciendo es bueno o malo, tiene valor o no tiene valor. Nadie a usted le puede poner el valor ni como persona, ni como mujer, ni como profesional. Es usted misma la que lo trabaja, lo suda, lo consigue y lo gana. Y, qué chimba que me lo dieron este año a mí. Gracias Billboard, los amo a todos”, puntualizó.

