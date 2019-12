Si hay alguien a quién le deban agradecer las Kardashians-Jenner por la fama y el éxito mundial que tienen es a Kim. La segunda de las hermanas siempre se ha caracterizado por ser el centro de atención del clan y Navidad no fue la excepción. Mientras los hijos de Kourtney recibían a un cachorro como regalo, Kim no tuvo mejor idea que regalarle a su hija mayor la chaqueta del rey del pop.

La dueña de KKW beauty y su esposo Kanye West tuvieron a su primogénita North el 15 de Junio del 2013 cuando aún no estaban casados. Desde que nació, la mayor de los cuatro hijos de Kim ha estado bajo los flashes, por lo que no es novedad su buen gusto por las prendas de diseñador, digno de una Kardashian.

Fue la misma Kim, quien por medio de sus Instagram Stories, publicó el costoso regalo que le haría su hija, nada menos que la chaqueta negra aterciopelada que Michael Jackson usó en el cumpleaños de Elizabeth Taylor en 1997. “North es una gran admiradora de Michael Jackson y sabíamos que esto le iba a encantar”, fue lo que contó la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

Kim Kardashian le regaló una chaqueta de Michael Jackson a su hija North West. (Foto: Instagram)

Según el portal de noticias E!, la pareja inicio la subasta con 10 mil dólares y finalmente compraron la chaqueta por más de 65 mil dólares. Como era de esperarse, hubieron muchas reacciones en Instagram por el gran regalo. Muchos usuarios criticaron a los padres por un regalo tan caro para una niña de 6 años, mientras otros los felicitaban por darle un gran presente a su hija quien ya esta acostumbrada a ese estilo de vida.

Como aún es pequeña, la chaqueta ha sido ajustada por el largo de las mangas y del torso con dobleces que se pueden ir modificando mientras que North vaya creciendo. “Así la usará toda la vida”, agregó.

Esta no es la primera vez que Kardashian es criticada por las cosas que usa su hija North. Hace poco la pequeña fue captada con un bolso de la marca Hermes lo que hizo que muchos la criticaran por tanta vanidad a su corta edad y otros elogiaran el bolso de lujo.