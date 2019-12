Una de las parejas más tiernas de Instagram decidió darse un respiro en septiembre de este 2019. Kylie Jenner y el rapero Travis Scott iniciaron su relación en el 2017, al año siguiente vieron nacer a la pequeña Stormi, y como todo tiene su final, hace unos meses le pusieron pausa a su vínculo como novios. Sin embargo, en los últimos días la dueña de Kylie Cosmetics lució un gran anillo de brillantes, ¿se darán otra oportunidad?

El último programa de “The Ellen DeGeneres Show” tuvo como invitada a la media hermana mayor de Kylie, Kim Kardashian West. La conductora no dudó en preguntarle a la celebridad lo que todos sospechamos, ¿han vuelto Travis Scott y Kylie Jenner?.

“Honestamente, no lo sé. Pero son muy buenos amigos y asombrosos padres”, fue lo que dijo Kim ante la pregunta de Ellen. Con respecto al anillo, no es la primera vez que se le ha visto a Kylie lucir brillantes. La esposa de Kanye West cree que fue la misma madre de Stormi quien se compró el anillo. “El gran anillo no significa compromiso. Lo está usando en un dedo diferente”, acotó.

Este es el video de Kylie Jenner con el anillo que generó intrigas:

Esta no es la primera vez que Kylie desata los rumores de estar camino al altar de la mano del padre de su hija. Incluso se creía que ya se habían casado en secreto al referirse a Travis Scott como su esposo y él a ella como su esposa.

Si bien su relación ya terminó, Jenner y Scott han demostrado ser buenos amigos y dejar de lado sus diferencias en la crianza de Stormi, su hija de un año y diez meses.

TE PUEDE INTERESAR