La primera temporada de “Kimi ni Todoke: Llegando a ti” (“From Me to You: Kimi ni Todoke” en inglés), serie japonesa de Netflix dirigida por Takehiko Shinjo y Takeo Kikuchi, se estrenó recién el 30 de marzo de 2023, pero los fanáticos de las producciones asiáticas y los usuarios de la popular plataforma de streaming ya preguntan por una segunda entrega.

El live-action basado en el manga escrito e ilustrado por Karuho Shiina cuenta con un elenco conformado por Sara Minami, Oji Suzuka, Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shohei Miura y Jin Suzuki.

“Kimi ni Todoke: Llegando a ti” sigue a una estudiante de escuela secundaria que por su apariencia sombría siente que no puede encajar. No obstante, un extrovertido compañero de clases se acerca a ella para cambiar su vida. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie japonesa, sin embargo, por lo visto en el último capítulo, es poco probable que la historia de amor de Sawako Kuronuma y Shota Kazehaya continúe en una nueva tanda de episodios.

Además, es importante considerar que la mayoría de producciones asiáticas solo cuentan con una temporada. Aunque existen algunas excepciones como “El juego del calamar” y “La gloria”, este no parece ser el caso.

Al final de la primera temporada de “Kimi ni Todoke: Llegando a ti”, llega el día de la graduación, Sawako y Kurumi reciben los resultados de ingreso a la universidad, y todos se disponen a perseguir sus sueños. Así que cada una de las historias tiene un cierre adecuado.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse al menos cuatro semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras decidir renovar o cancelar una serie.

La historia de Sawako Kuronuma y Shota Kazehaya, ¿realmente continuará en una temporada 2 de "Kimi ni Todoke: Llegando a ti"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”?

“Kimi ni Todoke: Llegando a ti” está disponible en Netflix desde el 30 de marzo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.