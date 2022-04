En los últimos años, la fama de Kunno no ha hecho más que crecer, aunque no sin polémica, pues, si bien posee una gran cantidad de suscriptores en redes sociales, llegando a participar en programas internacionales, algunos usuarios aprovechan sus publicaciones para atacarlo, lo cual, reveló en alguna ocasión, le trajo problemas de autoestima.

Y es que el influencer es blanco común de las críticas de los haters, que no tardan en hacerse presente cada vez que este publica algo, lo cual lo habría orillado a buscar ayuda profesional.

La revelación la hizo recientemente en una entrevista para el programa “De primera mano”, donde además de contar cuáles serán sus nuevos proyectos, confesó cómo lidia con las críticas y ataques en redes sociales.

¿CÓMO LIDIA KUNNO CON SUS HATERS?

El influencer reconoció que le tomó tiempo notar que se había convertido en un referente para todos sus seguidores y admitió el fuerte golpe que resultó que con la fama también llegaran las críticas.

“Fue a base de golpes, tropezones y caídas, tener noción de mi mensaje a mi público. Después de un gran proceso me tocó darme cuenta de que tengo una influencia muy grande en los jóvenes, por supuesto me toca tener esta consciencia de dejarles un mensaje, de saber qué quiero enseñarles, y no ser esta persona arrogante o que se creía mucho, que se le subió la fama”, destacó.

Es justo en ese momento que empezó con la terapia y a conversar con su psicólogo todo lo que estaba afrontando. “Empezamos este proceso de tomar todo como una crítica constructiva, porque siempre tenemos oportunidad de mejorar y aprender nuevas cosas”, aseguró el mexicano.

Por tal motivo, el joven, que posee más de 5 millones de seguidores, considera que ha cambiado y se ha transformado, permitiéndole así ser una persona “nueva y mucho más madura”.

Aprovechó la entrevista además para contar cómo inició su fama. “Lo que a mí me hizo en realidad conocido fue esta caminata 4K; de hacerlo en mi habitación en Monterrey estando solito y ahora estar en las pasarelas más importantes del mundo para mí es un sueño hecho realidad. Es impresionante, pero todo ha sido una bendición”, aseguró el popular Kunno.