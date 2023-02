“La Academia” es uno de los programas más importantes de la televisión mexicana, con más de 20 años al aire y una gran legión de seguidores, ha tenido entre sus filas a importantes artistas y destacados participantes, los cuales buscan cumplir su sueño de llegar a la fama.

Así como el reality de TV Azteca se ha destacado por el talento de sus miembros, también lo ha hecho por los sonados escándalos y polémicas, como la salida de la nutrióloga, a la que acusaron de la ola de enfermos, el exparticipante que estuvo a punto de morir o los brotes de COVID-19 que afectaron a los participantes de la última temporada.

Sin embargo, ninguna de estas situaciones controversiales es tan grave como la denuncia que realizaron antiguas participantes del programa contra la producción de la cadena.

Cesia posando con la bandera de Honduras tras ganar "La Academia 2022" (Foto: TV Azteca)

ACUSAN A “LA ACADEMIA” DE PONER CÁMARAS EN LOS BAÑOS

Una de las participantes más destacadas del reality es Yuridia, quien fue parte de la cuarta temporada del programa y llegó al segundo lugar, perdiendo en la gran final contra Erasmo.

Recientemente, la cantante, que hace unos meses lanzó un tema con Ángela Aguilar, ha entrado en una polémica con Paty Chapoy, conductora de “Ventaneando”, a la que acusa de iniciar una campaña de desprestigio tras denunciar que en “La Academia” introducían cámaras en los baños de las participantes.

“¿Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de (TV) Azteca, o les contaré la historia de cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que había cámaras ocultas en las regaderas del baño de mujeres en ‘La Academia’… o les contaré la historia de… es que hay muchas historias, oigan”, indicó en sus redes sociales.

Del mismo modo, la mexicana destacó que si le ocurría algo, ya sabían a quién culpar, presuntamente apuntando a Chapoy y la producción de la cadena.

JOLETTE APOYA A YURIDIA

Además de Yuridia, otra exintegrante que confirmó las acusaciones fue su compañera en la temporada Jolette, quien rompió su silencio y confirmó que sí había cámaras en las regaderas.

Si bien prefirió mantenerse al margen de la polémica, pese a haber sido mencionada por su excompañera, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en “Sale el sol” que la propia conductora le envió un mensaje en el que le confirmaba la existencia de artículos de filmación en espacios íntimos.

Debido a esto, la actual presentadora aseguró sentirse abrumada por los mensajes que le exigen romper su silencio y pronunciarse por la polémica, algo que si bien no hizo directamente, no negó la versión de Yuridia y le mostró su apoyo.

“Todos ustedes me están escribiendo y me están abrumando y saturando porque quieren que yo de mi punto de vista con respecto a Yuridia. Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo con ella pero yo no tengo porque hacerlo público, ella y yo estamos en contacto”, indicó.

Pese a guardar silencio ante el caso, Jolette dejó en claro que en algún momento se referirá a las acusaciones y brindará su punto de vista del polémico caso.

“Desde el miércoles le mandé un audio, ella sabe que tiene mi cariño y mi respeto y honro su historia, sus heridas. No voy a meterme en su momento, no voy a involucrarme y si para su alma es bueno hablarlo, qué bueno. No me tengo que adecuar a sus tiempos, cuando yo esté lista para hablar con mucho gusto lo hago, cuando sea benéfico para mi alma”, añadió.