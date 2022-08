En medio de la polémica por la ola de contagios de COVID-19, hospitalizados y la expulsión de la nutrióloga del programa, “La academia: 20 años” confirmó cómo llevará a cabo la gran final de su temporada 2022 en TV Azteca.

Como se recuerda, hace unas semanas se reportó que Rubi Ibarra había dado positivo a coronavirus, por lo que permanecería aislada para evitar un brote que, finalmente, terminaría ocurriendo.

Tras esto, Santiago, Nelson, Andrés y Eduardo fueron hospitalizados, mientras que Cesia y Mar terminaron pasando por controles debido a una posible complicación con su salud.

"La Academia 2022" ingresa en la semana de la gran final (Foto: La Academia / Facebook)

LA FINAL DE “LA ACADEMIA 2022”

El reality de TV Azteca entró en la recta final, y con esto también ha vuelto Lolita Cortés y sus ácidas críticas en la mesa de jurados.

Como parte de las últimas galas, el pasado sábado 30 se despidió a Santiago, uno de los favoritos del programa, y en esta ocasión el jurado no pudo salvarlo. Sin embargo, el conductor Alexander Acha anunció la noche siguiente que ninguno sería eliminado.

El director de "La Academia", Alexander Acha, anunció que no habría eliminaciones en la última semana (Foto: Alexander Acha / Instagram)

¿Cómo será la gran final de “La Academia: 20 años”?

Aunque no hubo eliminación esta semana, el público votó por la peor presentación, y los resultados serán sumados para la decisión de la próxima semana. Es decir, que si bien ninguno abandonó el reality, su desempeño será clave para la gran final.

Durante los conciertos del sábado 6 y domingo 7 de agosto, el público podrá elegir a sus favoritos a través de la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos móviles. Estos se sumarán a los votos del último fin de semana.

El caso de Rubí

Sin embargo, aunque la producción ha sabido manejar la crisis que atravesó el reality, en el caso de Rubí no se sabe cómo participará, pues no se presentó a los conciertos, por lo que no tiene puntos en contra, lo cual le dará una cierta ventaja.

Cabe destacar de que “la quinceañera más famosa de México” fue la única del reality que terminó dando positivo a pruebas COVID-19 y, curiosamente, su ausencia de dos semanas por enfermedad es la que le otorga el pase directo a la final.