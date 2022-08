“La casa de los famosos 2″ ha vuelto a causar grandes sorpresas a su audiencia. Luego de la eliminación de Laura Bozzo y el anuncio de los finalistas, las celebridades restantes pensaron que estaban a salvo. Sin embargo, hace poco, el programa de Telemundo dio a conocer que Daniella Navarro era la siguiente eliminada, reduciendo aún más el número de competidores.

El pasado miércoles 3 de agosto, se vivió en vivo la expulsión de la quinta finalista en el reality show que ha albergado a controvertidas personalidades como Niurka Marcos.

Hace solo unos días, Hector Sandarti reveló que la relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano seguía avanzando e, incluso, había pasado un momento íntimo que las cámaras del programa tuvieron que censurar.

Por otro lado, otros competidores como Laura Bozzo y Salvador Zerboni, afirmaron que dicha unión era falsa. El actor mexicano incluso pidió a la audiencia que no crean esa farsa, pues, la intérprete venezolana también habría tratado de seducirlo y hasta se dispuso a besarlo.

Pese al debate de la veracidad de la relación, la reciente pareja acaba de enfrentar un duro golpe, ya que debieron despedirse ante la eliminación de la venezolana del programa.

Daniella Navarro y Nacho Casano iniciaron una relación dentro de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

LA REACCIÓN DE NACHO CASANO ANTE LA ELIMINACIÓN DE DANIELLA NAVARRO

Dado lo reciente de su relación, todos estaban atentos a la reacción de Nacho Casano luego de que se anunciara que Daniela Navarro partiría de “La casa de los famosos 2″. En el momento, se abrazaron y besaron a modo de despedida, pero el momento que más llamó la atención fue cuando la actriz venezolana dejó el set.

Nacho se fue a la cocina para estar solo mientras sus compañeros estaban en la habitación y allí se puso a llorar. Sin embargo, esto parece no haber convencido a los televidentes, quienes aseguraron que eran lágrimas falsas.

Además, otros resaltaron que su intento para calmarse era demasiado exagerado, sabiendo que las cámaras lo grababan. Además, luego de servirse algo, regresó al cuarto a colgar una prenda de vestir y volvió a la cocina por lo que se había servido para luego irse a otro rincón de la casa más alejado.

Nacho llora por Daniela pero nadie le cree pic.twitter.com/yklq2frxIY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 4, 2022

Esta ruta no tiene sentido para muchos, mientras que otros aseguraron que solo quería llamar la atención de sus compañeros, quienes no se inmutaron ante sus lágrimas de “cocodrilo”. Y es que muchos están convencidos que su relación con Daniella Navarro solo fue una estrategia para no ser eliminados.

De la misma forma, el propio Nacho confesó que era ridículo que llorara si es que iba a poder verla en cuatro días, cuando finalizara el reality, pero dijo a cámaras que le dieran “chance”.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

La segunda temporada del reality show ya se encuentra en la última semana y los finalistas que quedan en competencia son Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Casano.

La gran final de “La casa de los famosos 2″ será el próximo 8 de agosto y descubriremos quién se llevará el premio de 200 mil dólares.