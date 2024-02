La cuarta temporada de “La casa de los famosos” se está saliendo del libreto y de cualquier planificación semanal debido a las abruptas salidas de algunos participantes, empezando con los abandonos voluntarios de los actores Thalí García y Gregorio Pernía y terminando con la polémica expulsión del entrenador Carlos Gómez.

El venezolano, el pasado lunes 26 de febrero, fue expulsado del reality de Telemundo por haber golpeado en la cara a Rodrigo Romeh durante una discusión en la que participaron diversos integrantes del programa. El hecho, como era de esperarse, no fue perdonado por la producción y, haciendo uso del reglamento del show, tuvieron que eliminarlo a la fuerza.

Desde su salida, Gómez había estado en silencio hasta que el martes 27 de febrero estuvo en la gala del show al lado de los conductores Nacho Lozano y Jimena Gállego, quienes tuvieron una corta entrevista con él, en la que aprovechó para despedirse de sus compañeros mediante una cámara y pedirles disculpas por sus acciones.

CARLOS GÓMEZ SE DISCULPÓ POR GOLPEAR A RODRIGO ROMEH

Durante la breve conversación, Carlos Gómez trató de explicar lo que le pasó en la mente y por qué golpeó a su compañero, pero concluyó en que fue un momento impulsivo que realizó de manera involuntaria y reveló que todavía está procesándolo, ya que no estaba en sus planes ser expulsado de la competencia.

“Le doy este mensaje a su familia (de Romeh). Le pido disculpas a su familia, al equipo de agua... Lo viví como un mal sueño, como un impulso muy inconsciente. No pasó nada por mi cabeza. Errar es de humanos y reconocer es de sabios y mi mensaje es que me siento muy apenado, esa es la vida. Es la telenovela de la vida real y ese es el mensaje que debemos ver, cómo aprendemos de cada error que se presenta en la vida”, fueron algunas de sus palabras.

De igual manera, el equipo de producción le dio la oportunidad de dirigirse a sus demás compañeros mediante una cámara en vivo, así que aprovechó para despedirse de todos y desearles lo mejor, así como expresar su deseo de que se queden con lo mejor de él y no como la persona que agredió a otro participante.

“Les pido disculpas por lo sucedido, me siento muy apenado por. Pagué el precio más alto que fue salir de una competencia cuando no quería. Espero que les haya quedado algo bonito de mi parte, les pido disculpas, tienen un amigo acá fuera de la casa. Disfruten el juego, no tomen nada personal. Quiero hacer énfasis en eso, el diálogo es la mejor solución, ahí está el confesionario. Ahí está Gaby (la psicóloga) que siempre los ayuda, los quiero mucho”, finalizó.

LA RESPUESTA DE RODRIGO ROMEH

Con todo el problema que sucedió el 26 de febrero, se puede decir que el afectado fue Rodrigo Romeh, ya que a él le cayó el golpe de puño en el rostro, así que fue uno de los que reaccionó al mensaje de Carlos Gómez, asegurando que no toma como nada personal, dando a entender que ese incidente ya pasó y no le interesa mucho.

“Cero problema conmigo. No es nada bonito que algo lo marcara así. Y que la gente lo recordara así (por golpear a alguien)”, indicó Rodrigo Romeh, quien parece que le dio vuelta a la página lo más pronto posible para enfocarse nuevamente en su desempeño dentro del reality show.