Wendy Guevara es una de las participantes favoritas de “La Casa de los Famosos México”, programa producido por TelevisaUnivision. Y es que ella se ha ganado el cariño del público con su simpatía y carisma, además de sus ocurrencias con algunos de sus compañeros. Pero ¿sabes lo que ganará luego del reality show?

Desde que inició “La Casa de los Famosos México” logró conectar con el público y hoy en día es uno de los programas que nadie se quiere perder. Entre los participantes se encuentra Wendy Guevara, recordada por hacerse viral en redes sociales con el video “Estamos Perdidas”.

A lo largo de varias semanas Wendy Guvara ha continuado como una de las concursantes que tiene gran cantidad de público seguidor y que semanalmente la apoyan con sus votos.

Pero ha despertado gran curiosidad saber lo que se llevará ella tras su salida del famoso reality show.

LOS PREMIOS QUE LE ENTREGARÁN A WENDY GUEVARA

Si bien Wendy Guevara es una de las concursantes favoritas dentro de “La Casa de los Famosos México”, su futuro podría estar asegurado con algunos de los premios que recibirá y que se han hecho conocido.

En ese sentido, el portal TvNotas reveló, gracias a fuentes cercanas de la influencer, que Guevara firmará un contrato como artista exclusiva de Televisa.

UN MILLONARIO PREMIO

El citado medio de comunicación conversó con una de sus fuentes donde además de hablar sobre la gran popularidad de Wendy Guevera se tocó el tema de su sueldo, pues habían rumores de que ganaba poco.

“Eso no es cierto. Todos entraron a un tabulador y, obvio, hay varios sueldos. Ella no es la que menos gana. Están segmentados en tres bloques y ella está en el segundo. Creo que todos quedaron satisfechos con sus pagos y, si ganan, se llevarán cuatro millones de pesos. Además, a ella no le importa si gana o no el reality”, dijo la fuente.

TRABAJO ASEGURADO DURANTE TRES AÑOS

Asimismo, la fuente reveló a TvNotas que Guevara es la única de los nuevos talentos en tener un trabajo asegurado por los próximos tres años, como mínimo.

OTROS OBSEQUIOS

Pero eso no es todo, pues Wendy Guevera también recibirá como regalos una camioneta y un departamento, según TvNotas.

FICHA DE DATOS DE WENDY GUEVARA

Nombre actual: Wendy Guevara Venegas

Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1993

Ciudad de nacimiento: León, México

Nacionalidad: mexicana

Signo zodiacal: Leo

Edad: 29 años

MÁS INFORMACIÓN SOBRE WENDY GUEVARA

¿QUÉ EDAD TIENE WENDY GUEVARA?

Wendy Guevara es una reconocida influencer nacida en México que triunfa en la televisión. Al igual que Porcella forma parte de “La Casa de los Famosos México”. Actualmente, ella tiene 29 años de edad debido a que nació el 12 de agosto de 1993.

