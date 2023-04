No es una sorpresa la calidad de las series que ha sacado HBO Max en los últimos meses. Desde “House of Dragon” a “The Last of Us”, la plataforma de streaming ha tenido grandes historias en su catálogo. Desde marzo, además, “Succession” empezó a estrenar sus últimos capítulos para despedirse con una temporada 4.

Pero no es el único programa del futuro Max que ha sorprendido al público. Hay una comedia que también cierra con cuatro entregas y una muy positiva crítica por parte de los especialistas y el público.

Apareció en 2018 y tiene, entre sus escritores, al guionista de “Seinfeld”, Alec Berg. El show camina en la cornisa entre el humor y la oscura vida de un sicario que quiere ser actor. Un argumento insólito que, a pesar de su surrealismo, tomó forma para convertirse en una de las ficciones más aclamadas de HBO.

Desde el 17 de abril, lanzó sus dos primeros capítulos de la temporada 4 y compartirá los siguientes domingos con “Succession”, otra de las celebradas series de televisión de la plataforma de streaming. HBO Max sigue reinando los fines de semanas, a pesar de los recesos de la precuela de “Game of Thrones” y la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Fuches y Barry en una escena de la temporada 1 (Foto: HBO)

MAGISTRAL Y EXTRAÑA

“Barry” es la serie de HBO Max que une la comedia y la oscuridad de un asesino a sueldo. El personaje protagónico es Barry Berkman (Bill Hader), un exmilitar convertido en sicario y manipulado por Monroe Fuches (Stephen Root), una especie de tío político. La primera temporada nos entrega a un homicida casi depresivo, solitario, casi sin amigos y que, después de “hacer su trabajo”, se encierra en su habitación a jugar videojuegos y dormir.

El programa consigue un extraño equilibrio entre un humor poco sutil y los dilemas que se plantea el antihéroe cuando se topa con una clase de actuación. Iba detrás de un aspirante actor y termina involucrado con el círculo de estudiantes, convirtiéndose en uno de ellos, quizás encontrando el gran propósito de su vida, lejos de la muerte.

Por supuesto, el tránsito no será rápido y, mientras aprende sus líneas y su nueva vocación, Barry intenta cambiar de vida, redimirse. Sin embargo, Fuches no se lo deja fácil, así como la mafia chechena que, en Los Ángeles, comienza a expandirse en el territorio del crimen organizado.

Pareciera que la trama no tiene pies de cabezas, pero “Barry” es una inquietante y divertida historia sobre este sicario deprimido que quiere, al inicio, una familia, ser exitoso, como si pudiera limpiarse de la sangre que ha derramado antes. En esta ficción, todo se lleva al extremo y se retroalimenta el chiste exagerado, la acción e intriga, la búsqueda de la identidad y del amor.

Por momentos, pareciera que se está viendo una combinación de “Breaking Bad” con “South Park”, una ficción de mafiosos con esa abrupta pero magistral burla de los géneros televisivos que se aborda. “Barry”, por eso, es una de las mejores comedias que se han hecho en la televisión, con su particular propuesta de risa, asombro y momentos conmovedores.