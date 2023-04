La vertiginosa competencia de series en el streaming, con Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney Plus en la competencia diaria, realza o sepulta a varias de las producciones más interesantes de cada año. En 2022, por ejemplo, Star Plus lanzó una ficción de tan solo ocho capítulos que sorprendió al público en Estados Unidos pero que, probablemente, ni te enteraste por el marketing agresivos de otras producciones —algunas igual de buenas, otras no tanto— como “Stranger Things”, “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, “La casa del dragón”, entre otras.

La considerable recepción y el respaldo de la crítica hizo que esta ficción no caiga en el olvido con una primera entrega y ha sido renovada para una temporada 2, la cual se estrena en junio de 2023. Todavía no se tiene una fecha oficial o la cantidad de episodios que tendrá la comedia dramática.

Dentro de la propuesta de esta serie de Star Plus, se destacó uno de los mejores episodios emitidos en 2022. El capítulo 7 de esta historia es una locura total: en un solo plano, se filma el vértigo dentro de la locación principal de la producción televisiva; la tensión, el conflicto, el apuro del reloj se condensan en un solo movimiento que calza a la perfección con la atmósfera de la ficción.

En IMDB, el programa obtuvo la puntuación 9,5 de 10, siendo considerado como el capítulo destacado de la primera temporada, solo por detrás del último capítulo, con 9,2 puntos en el portal especializado. Los críticos de Rotten Tomatoes, por su parte, le dieron un porcentaje del 100% de aprobación, mientras que la audiencia, un 91%.

El chef principal limpiando el piso de su restaurante (Foto: FX)

LA PERSISTENCIA CONTRA EL DOLOR

“El Oso” (“The Bear” en su idioma original) es la serie de Star Plus que, en ocho capítulos de su temporada 1, abre el mundo más perturbador de los chefs y también de la familia. La historia comienza con un dato impactante: Carmy Berzatto, un talentoso cocinero, regresa a Chicago para tomar las riendas del restaurante que ha dejado su hermano Michael, quien se ha suicidado.

Carmy es un personaje de antología. Se trata de un chef galardonado en Nueva York que parece desconectado del mundo. Al menos le cuesta generar relaciones con los demás, sobre todo con Richard, el irreverente y difícil socio de Michael. El nuevo dueño del The Original Beef of Chicagoland está obsesionado con la perfección y, cada tanto, tiene flashbacks del tortuoso trabajo de lo que aparenta ser puro glamour: la alta cocina.

Una de las grandes virtudes de “The Bear” es el retrato del vértigo y la desazón de un negocio que parece sentenciado a la quiebra. Carmy no se resigna a vender y seguir con su vida, sino que quiere reavivar la vieja gloria del restaurante que vende distintos sánguches. Antes de empezar su plan, tiene que generar un vínculo con los trabajadores de su hermano, quienes no lo entienden ni aceptan: incluso rechazan usar el “yes, chef” típico de la rutina de Nueva York.

Pero eso no será el único problema que tenga Carmy, el cual ya es absorbente, sino que también debe lidiar con los problemas familiares y los misterios detrás de lo que llevó a que Michael se quitara la vida. Hay una carta que todavía no ha leído y también un mundo turbio detrás del restaurante de Chicago.

De esta manera, “El Oso” es una gran opción, breve y contundente, para adentrarse a fondo en diversos conflictos, como el familiar, el ligado al negocio e incluso a los fantasmas internos, con una propuesta visual destacable y una historia que todavía tiene mucho que entregar en sus nuevos capítulos.