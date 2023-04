Las plataformas de streaming están liderando en la producción de series y películas, incluso llegando a tener títulos nominados a prestigiosos premios. Sin embargo, hay muchas alternativas como Netflix, HBO Max y Prime Video, con decenas de lanzamientos cada una. Aquí presentamos los mejores estrenos que llegarán durante la semana del 10 al 16 de abril.

A inicios del 2010, la supremacía de los canales de televisión y los estudios de cine era innegable. No obstante, cada vez más hogares han decidido quitar las antenas y, en su lugar, contratar las plataformas de streaming de su preferencia, a las que pueden acceder desde sus televisores, pero también a través de sus celulares, computadoras y otros equipos electrónicos.

Para mantenerse vigentes, deben generar una gran producción de contenido que sea del gusto de diversos públicos, por lo que es fácil perderse entre los constantes estrenos.

Debido a ello, hemos recopilado una listas de los títulos más interesantes que estarán disponible a partir de mediados de abril. Esto incluye nuevos proyectos, pero también nuevas temporadas de series conocidas.

"The Marvelous Mrs. Maisel" llegará a su final con la temporada 5 (Foto: Prime Video)

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 ABRIL?

1. “Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 12 de abril

“Cacería implacable: El atentado del maratón de Boston” (“American Manhunt: The Boston Marathon Bombing”) es el documental acerca de la tragedia que sucedió en la maratón de Boston en el 2013. Se desmenuza los sucesos del ataque terrorista, los víctimas y las investigaciones.

2. “Titans” Temporada 4 Parte 2 (HBO Max)

Fecha de estreno: jueves 13 de abril

Después de que se estrenaran los primeros seis episodios de la cuarta entrega de “Titans”, los fanáticos de los superhéroes de DC Comics han estado esperando el final de la serie. El 13 de abril se estrenarán los capítulos 7 y 8, continuando con la historia de Robin, Starfire y el resto del grupo.

3. “Un hombre de Florida” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 13 de abril

“Florida Man” es una serie donde Édgar Ramírez interpreta a Mike Valentine, un expolicía que debe regresar a Florida, el estado donde creció, para encontrar a la novia de uno de los mafiosos de Filadelfia. Sin embargo, lo que debe ser una misión se entremezcla con secretos familiares que saldrán a flote.

4. “School Spirits” Final de Temporada 1 (Paramount+)

Fecha de estreno: jueves 13 de abril

Maddie es una adolescente que se encuentra atrapada en la vida después de la muerte tratando de investigar su desaparición. Estar muerta no era lo que se esperaba y todo se resolverá en el episodio titulado “Séance Anything” que se estrenará por Paramount+.

5. “Queenmaker” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 14 de abril

“Queenmaker” es una serie coreana original de Netflix que tiene a dos mujeres protagonistas que abrirse paso de diferentes formas. Hwang Do He es una exitosa empresaria y Oh Seung Sook es una abogada que trabaja como líder en diferentes sindicatos de trabajadoras. Ahora Do He se propone convertir a Seung Sook en alcaldesa de Seúl, y no descansará hasta conseguirlo.

6. “La maravillosa Señora Maisel” Temporada 5 (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 14 de abril

La quinta y última temporada de “La maravillosa Señora Maisel” (“The Marvelous Mrs. Maisel”) se estrenará el 14 de abril con los tres primeros episodios. Esta concluye con la historia de Midge Maisel, una ama de casa de clase alta que recurre a la comedia después de que su matrimonio acabara.

7. “Fenómenas” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 14 de abril

La película protagonizada por Belén Rueda, Toni Acosta y Gracia Olayo se basa en el Grupo Hepta, una asociación de profesionales que se dedican a la investigación de fenómenos paranormales. Las mujeres llegarán a una casa dispuestas a demostrar que lo que sucede no es paranormal, solo para darse cuenta que era peor de lo que imaginaban.

8. “The Last Thing He Told Me” (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 14 de abril

“The Last Thing He Told Me” es una miniserie basada en la novela homónima de Laura Dave. Está protagonizada por Jennifer Garner, Angourie Rice y Nikolaj Coster-Waldau, quienes interpretan a la familia que encuentra su vida de cabeza tras la desaparición del padre, Owen Michaels.

9. “Love Is Blind” - Final de temporada 4 (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 14 de abril

La última semana del popular reality de citas llegará el 14 de abril. El programa reúne a quince hombres y mujeres que buscan el amor, pero tendrán que decidir si están dispuestos a casarse luego de conversar por 10 días, sin haberse visto físicamente.

10. “Barry” Temporada 4 (HBO Max)

Fecha de estreno: viernes 14 de abril

La cuarta y última temporada de la serie de comedia negra llegará a HBO Max con los dos primeros episodios. Los eventos continúan con la historia de Barry después de haber sido arrestado por la policía, tras caer en la trampa de Gene y Moss.