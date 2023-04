Anthony Hopkins es recordado, sobre todo, por su trabajo como Hannibal Lecter, el caníbal más popular antes de que apareciera las producciones detrás de Jeffrey Dahmer. La carrera del actor, sin embargo, es amplia y mirífica en cuanto a personajes. Hay una cinta, que cumple 30 años en 2023 y que acaba de ser subida a Netflix, en la que interpreta a un mayordomo enamorado, junto a la genial Emma Thompson. Una historia de amor que te romperá el corazón de manera sutil y que ya puedes disfrutar en la plataforma de streaming.

Del amor se ha escrito y filmado innumerables veces. Es uno de los grandes temas de las ficciones. Es un asunto que nos toca de manera profunda, hasta al más amargado de los seres que dice tener un corazón de piedra. El romance, la delicada línea entre la tristeza y la felicidad, siempre nos conmueve.

Hopkins tiene uno de sus mejores interpretaciones en un personaje que, antes, pertenecía solo al universo de la literatura. Porque esta cinta, en realidad, es una adaptación de una de las novelas más celebradas de Kazuo Ishiguro, el escritor británico de origen japonés que ganó el Premio Nobel de Literatura 2017.

Entonces, está de más agregar que el guion, la forma de versionar el libro de 1989, es más que un acierto: consigue trasladar esa atmósfera de amor reprimido y prohibido de la ficción. Se trata pues de un romance sutil que no toma el típico lenguaje romántico para quebrarte el corazón.

Anthony Hopkins como el señor Stevens en la película (Foto: Merchant Ivory Productions)

EL SILENCIO QUE HABLA

“Lo que queda del día” (“The Remains of the Day” en su idioma original) es una película dramática que habla del amor no dicho entre el señor Stevens (Anthony Hopkins) y la señorita Kenton (Emma Thompson), dos trabajadores de la mansión Darlington Hall. El primero es un mayordomo inglés pegado a las reglas y que mantiene en orden el lugar alquilado por un aristócrata inglés, antes de la Segunda Guerra Mundial.

A pesar del dolor de la muerte de su padre, quien también fue mayordomo del mismo lugar, el señor Stevens continúa su trabajo, de manera fiel, cuando conoce a la señorita Kenton, una empleada nueva y que está en la otra orilla de su jefe: ella es más relajada e intenta ingresar en el universo cercado del mayordomo.

Una de las grandes virtudes de esta película es que no escucharás ni una sola palabra de amor entre ambos protagonistas, pero sentirás la tensión y la atracción entre ambos. En cada diálogo hay una corriente oculta que los empareja, pero que no se materializa en el exterior, incluso en los momentos más evidentes.

De esta manera, el mayordomo de “Los restos del día”, otro de los nombres de la película y la novela, lucha contra sus principios, su férrea educación servicial, mientras se acerca más a la mujer que puede perder en cualquier momento. La cinta tiene momentos en que el silencio tiene cuerpo y acción sobre lo que se dicen los protagonistas.

“Lo que queda del día” es una historia dramática y romántica que, hasta la última escena, te muestra ese conflicto que genera la indecisión que algunos sienten cuando quieren dar el paso hacia el emocionante pero también amenazante campo del amor. No es tan sencillo como parece, al menos no para el señor Stevens.