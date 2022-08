Estos meses estarán cargados de series que los fanáticos del mundo fantástico vienen esperando desde hace varios años. Mientras que HBO Max estrenará “House of the Dragon”, Prime Video apuesta por “El señor de los anillos: Los anillos de poder”. Aunque los une un mismo género, en realidad, son muy diferentes en formas y fondos.

La precuela de “Game of Thrones” se estrenará el 21 de agosto, mientras que la serie de Prime Video se lanzará el 2 de setiembre. Dada la duración de cada programa, habrá un momento en el se emitirán en paralelo.

Por ello, es inevitable para algunas personas compararlos e, incluso, considerarlos en competencia. Este sería el caso si es que una está marcadamente mejor hecha que la otra. Sin embargo, si ambas mantienen un buen nivel, con sus claras diferencias, serán unas semanas de ensueño para el mundo geek.

¿QUÉ DIJERON LOS SHOWRUNNERS DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER” SOBRE “GAME OF THRONES”?

En una entrevista con la revista “Time”, los showrunners de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, Patrick McKay y John D. Payne, afirmaron que nunca estuvo en sus planes seguir los pasos de HBO en sus temáticas explícitas y oscuras.

“Era como, ¿cómo superas lo más degradante que puedes hacer? A veces eso es realmente bueno en ciertos programas, pero también es implacable”, dijo McKay.

Cuando empezó a realizarse la serie, la televisión estaba repleta de temáticas “sombrías en su punto más alto”, con varias temporadas de “Game of Thrones” y el estreno de “Succession” en el 2018.

Mientras tanto, la producción basada en la obra de Tolkien busca dar una “sinceridad radical y claridad moral”.

Escena de la nueva serie "The Rings of Power", basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. Al parecer, están premiando o coronando a Galadriel (Foto: Amazon Studios)

LA DIFERENCIACIÓN DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”

Aunque ambas series son del género fantástico, están ubicadas en una época antigua e involucran a espectaculares criaturas, en realidad son muy diferentes. Si bien “Game of Thrones” tiene elementos como dragones y un poco de magia, en realidad intenta hacer un retrato vívido de la humanidad, con todo lo crudo y violento que esto implica.

Por el contrario, la obra de J.R.R. Tolkien tiene una marcada diferencia entre el bien y el mal, incluso representándolo de forma fantasiosa. Solo hay un mal: Sauron y sus aliados. Otros temas que involucran actos malévolos hechos por los propios hombres, como torturas o abusos sexuales, no son tocados.

Con esto concordó Juan Antonio Bayona, director de los dos primeros episodios.

“Cuando lees los libros de Tolkien, puedes darte cuenta de cuánto aprecia la belleza, por lo que el show está lleno de belleza. Tolkien es inherentemente optimista, cálido y emocional”, explicó a “Fandom Wire”.

A diferencia de George R.R. Martin, el autor de “El señor de los anillos” no quería plasmar un mundo realista con elementos fantásticos. Por el contrario, quería un mundo que, pese a las dificultades y la maldad, tenga la esperanza de que el bien siempre salga triunfante.

“Este es un hombre que pasó por algunas de las cosas más oscuras de la historia humana (en la Primera Guerra Mundial), y no salió de eso y escribió una historia horrible y desesperada. (Tolkien) escribió una historia sobre la esperanza y el éxito de un hombrecito. Siempre sentimos que la regla número uno era que debía haber verdadero optimismo y amor, incluso en los momentos más oscuros y aterradores del show”, detalló Bayona.

Este cambio de tono puede jugarle a favor a la serie, siendo una brisa de aire fresco para la audiencia tan saturada con temáticas oscuras.

EL VERDADERO RETO DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”

La publicación de la obra de J.R.R. Tolkien tiene casi 100 años, pues en 1937 publicó “El Hobbit”. Por ello, se podría decir que tiene una base de seguidores mucho más devota que la relativamente joven franquicia de “La canción de hielo y fuego” de George R.R. Martin.

En redes sociales, son cientos los fanáticos que han ido desmenuzando hasta el hueso cada detalle publicado sobre la serie, juzgando qué supone han hecho bien y en qué han errado.

Por ello, en realidad, su reto más grande no será estar a la altura o ganarle a “House of the dragon”, sino complacer a los exigentes fanáticos de Tolkien. Además, tienen la valla puesta muy alta, considerando el gran impacto que tuvieron las películas de Peter Jackson, pese a que no se ciñeron enteramente al canon.

Aunque romper con lo establecido originalmente por el autor de la obra puede molestar a los fans, si se hace bien puede obtener buenos resultados. Sin embargo, también puede ocurrir lo de “El hobbit” y terminará decepcionando al público.