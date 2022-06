¿Cuál es la mejor película animada? Sin lugar a dudas, esta es una de las preguntas más difíciles de responder, sobre todo por la calidad de las producciones que aparecen cada año y que suelen dar un paso más adelante en cuanto innovación, temática y entretenimiento. Por eso, en los Premios Óscar 2022, la competencia estuvo reñida pero tuvo una cinta favorita que ahora está dentro de los filmes más vistos de la historia de Netflix. A pesar de los elogios de la crítica y del público, no consiguió la estatuilla dorada a Mejor película de animación: se la terminaron dando a “Encanto” de Disney.

Este desenlace generó controversia por todos los comentarios que había acumulado la película. Fue recomendada por Bong Joon-ho, el ganador del Óscar por “Parásitos”, y arrasó en los galardones previos, como los Premios Annie, uno de los más importantes en el mundo de la animación: se la nominó a ocho categorías y las ganó todas.

Nos referimos a “La Familia Mitchell vs. Las Máquinas” (“The Mithcells vs. The Machines” en su título original), la película dirigida por Michael Rianda que ha llegado a tener una visualización de 2.98 billones de minutos en Netflix, siendo top 10 por ocho semanas consecutivas, de acuerdo a la data de Nielsen. Aquí te comentamos más sobre la memorable cinta.

Los protagonistas de la cinta animada sorprendidos (Foto: Sony Pictures Animation)

¿DE QUÉ TRATA “LA FAMILIA MITCHELLS VS. LAS MÁQUINAS”?

La película animada se centra en la familia Mitchell, en especial en Katie, una joven que sueña con ser cineasta y que ingresa a una escuela de California para llegar a esa meta. En su postulación, envió un video divertido e inusual, adelantando sobre el gran futuro que tendrá en ese campo audiovisual.

Pero su padre Rick, que no la entiende del todo, de casualidad rompe su laptop y terminan peleados. Para remediar esto, cancela el vuelo que tenía su hija al día siguiente y planea un viaje familiar en automóvil como último recurso para recuperar la conexión que él cree haber perdido con Katie.

Mientras tanto, Mark Brown, un famoso empresario tecnológico, presenta su nueva línea de robots domésticos para ayudar a los humanos en actividades cotidiana, desechando a PAL, su anterior inteligencia artificial que lo hizo famoso y que planeará la venganza y destrucción de la humanidad.

Sin quererlo, los Mitchell quedarán en medio de una batalla por la supervivencia de la especie humana, con escenas cómicas y conmovedoras, ambientada en setiembre de 2020 en Estados Unidos.

El viaje de esta cinta animada está cargada de varias capas que la convierten en un futuro clásico. Están las tensiones entre los padres e hijos, la rebeldía juvenil y el quiebre de la idea de que lo “cool” no puede ser raro, inusual.

“The Mitchells vs. The Machines” rompe estereotipos sin caer en clichés o cursilerías: te saca una carcajada mientras lanza reflexiones sobre la familia, el uso de la tecnología y la belleza de las diferencias en una sociedad.

Los Mitchell saliendo de un centro comercial (Foto: Sony Pictures Animation)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE MITCHELLS VS. THE MACHINES”?

Abbi Jacobson como Katie Mitchell

Danny McBride como Rick Mitchell

Maya Rudolph como Linda Mitchell

Michael Rianda como Aaron Mitchell

Eric André como Mark Bowman

Olivia Colman como PAL

Blake Griffin como un elegante robot de PAL Labs

Katie Mitchell, la joven que quiere ser cineasta, a punto de lanzar su zapatilla (Foto: Sony Pictures Animation)

¿CÓMO VER “THE MITCHELLS VS. THE MACHINES”?

La película animada y de ciencia ficción “La Familia Mitchell vs. Las Máquinas”, dirigida por Mike Rianda, está disponible en la plataforma de streaming de Netflix. Puedes verla ingresando a este link.

TRÁILER DE “LA FAMILIA MITCHELL VS. LAS MÁQUINAS”