El productor y director de cine Mike Flanagan se ha convertido rápidamente en un colaborador habitual de Netflix . Pero no solo eso, sino que es uno de los principales directores de terror de los últimos tiempos. Su carrera de cineasta ha avanzado a pasos agigantados, con proyectos que están ganando cada vez más notoriedad, gracias en gran parte a su relación con el gigante del streaming .

De hecho, el beneficio es mutuo. Netflix le brinda a Flanagan muchas oportunidades valiosas, pero la plataforma también se ve favorecida con el pacto, pues la batalla para crear el contenido original más atractivo continúa entre varios servicios de streaming , y una gran parte positiva de ello ha sido las producciones de terror que se han convertido en las favoritas de los usuarios.

De acuerdo con muchos medios especiales, entre ellos Screen Rant, Mike Flanagan es uno de los mejores directores de terror que trabajan en la actualidad, y también es un hombre de visiones creativas muy específicas, lo que le permite crear viajes elegantes y aterradores hacia la oscuridad desconocida.

Hasta ahora, Flanagan ha trabajado con Netflix para crear tres proyectos de terror originales , y dos más en camino. Por su parte, el gigante del streaming también adquirió los derechos exclusivos de dos películas del cineasta que se quedaron sin plataforma. Lo que hace pensar que la relación entre ambos parece que perdurará en los próximos años. Conoce a continuación los frutos hasta ahora.

TODAS LAS SERIES Y PELÍCULAS DE MIKE FLANAGAN EN NETFLIX

1. Hush (2016)

La relación entre Netflix y Mike Flanagan comenzó en 2016, cuando el gigante del streaming se hizo con los derechos de la intensa pieza de terror/suspenso, antes de su estreno mundial en SXSW.

Coescrito por Flanagan y su esposa Kate Siegel, “Hush” está protagonizada por Siegel como Maddie, una escritora de terror sorda abordada por un asesino psicópata en su remota casa en el bosque. Muchos críticos elogiaron a la película, señalándola como un regreso al horror de la vieja escuela. Fue ampliamente clasificada como una de las mejores películas de terror de 2016.

2. Gerald’s Game (2017)

Durante décadas después de su publicación en 1992, muchos grandes cineastas de Hollywood creían que la novela cerebral de Stephen King, “Gerald’s Game”, era imposible de filmar. Mike Flanagan demostró que eso era un tremendo error con su primera película hecha específicamente para Netflix, en 2017.

La historia de una mujer esposada a una cama después de que su esposo sufre un ataque cardíaco y muere durante un encuentro sexual, “Gerald’s Game” es nada menos que desgarrador, y ganó elogios tanto de los críticos como de los lectores constantes de Stephen King. El único punto de discordia para algunos fue el final extraño, pero era fiel a la novela original de su creador.

3. Before I Wake (2018)

A pesar que se completó en 2013, la película de terror sobrenatural de Mike Flanagan, “Before I Wake”, permaneció en un estante durante varios años, gracias a la agitación que rodea al distribuidor Relativity Media. Las críticas fueron en su mayoría positivas en el lanzamiento, por lo que este no se entendió porque el estudio no quiso publicarla.

Kate Bosworth y Thomas Jane interpretan a dos padres adoptivos que acogen a un niño llamado Cody que posee la capacidad de hacer realidad sus sueños. Desafortunadamente, esto también se aplica a sus pesadillas. Netflix finalmente terminó rescatando la película y estrenándola en 2018, promoviendo su asociación con Flanagan.

4. The Haunting Of Hill House (2018)

Lanzada en octubre de 2018, en época de Halloween, la serie “The Haunting of Hill House” fue creada, producida y dirigida por Mike Flanagan. Una adaptación libre de la novela clásica de 1959 de la autora Shirley Jackson. La versión de Flanagan usa el libro como un punto de partida para crear una historia que es un tesoro en sí mismo.

Colaboradores frecuentes del director estadounidense como Gugino, Henry Thomas, Elisabeth Reaser y Kate Siegel encabezan el reparto. “The Haunting of Hill House” fue un éxito comercial y de crítica, y una serie de seguimiento fue rápidamente aprobada, creando una nueva franquicia de antología. Esto solidificó el historial de éxito de Netflix/Flanagan.

5. The Haunting Of Bly Manor (2020)

“The Haunting of Bly Manor” hizo todo lo posible para replicar la fórmula ganadora de “The Haunting of Hill House”, recuperando a la mayoría del elenco y el equipo que hizo de “Hill House” un éxito. Al igual que con la primera, “Bly Manor” se basa libremente en un libro clásico, en este caso la novela de 1898 de Henry James, “The Turn of the Screw”; que ha tenido más de una adaptación, sobre todo en “The Innocents” de 1961, y a principios de 2020 con “The Turning”.

Aunque no es tan querido como “Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” obtuvo avisos muy positivos de los críticos y resultó ser una de las producciones favoritas entre los suscriptores de Netflix.

6. Midnight Mass

Si bien “Midnight Mass” no está programado para ser parte de la marca “The Haunting”, bien podría ser un derivado, considerando que Mike Flanagan desempeña los mismos roles en él, y participan múltiples actores de esas series. Eso no es ninguna sorpresa, ya que Flanagan ha mostrado una propensión a reutilizar actores con los que aparentemente disfruta trabajar desde el principio de su carrera como director.

La trama de “Midnight Mass” todavía está en secreto, pero se centrará en una pequeña comunidad isleña que ve la llegada de un sacerdote misterioso, seguida de cerca por eventos sobrenaturales perturbadores. “La misa de medianoche” (traducida al español), como muchas series, vio su filmación retrasada debido al Coronavirus, pero se estima que esté terminada en diciembre de 2020.

7. The Midnight Club

“The Midnight Club” se basa en una novela de terror para jóvenes adultos de 1994 del mismo nombre del autor Christopher Pike. El libro trata sobre un grupo de adolescentes con enfermedades terminales que comienzan a compartir historias de miedo, pero cuando uno muere, eso no significa que no volverán a asustarse más allá de la tumba.

Curiosamente, Mike Flanagan planea incorporar elementos de la trama de algunas de las otras novelas de Pike en “The Midnight Club”, pero hasta ahora se desconoce cuáles serán. Con el tiempo, Flanagan y Netflix seguramente agregarán aún más proyectos a esta lista.

