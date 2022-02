La saga de “Masacre en Texas” es una de las más sangrientas y confusas de ver, especialmente cuando se trata de la despiadada familia Sawyer. Recientemente, se estrenó la última versión del clásico de terror en la gigante de streaming, la cual está dando qué hablar entres los espectadores porque representa una secuela directa de la cinta original de 1974, la cual es considerada una de las mejores del género.

Fue el director Tobe Hooper quien se encargó de crear un mundo aterrador, basado en una historia real, en la primera cinta de la saga, la cual no ha sido igualada por ninguna de las ediciones posteriores. Pese a ello, la franquicia de “Masacre en Texas” es una de las más populares de todos los tiempos.

En la cinta original protagonizada por Marilyn Burns, Allen Danziger y Paul A. Partain, se presentó a los Sawyer, la aterradora familia de caníbales incestuosos. Desde ese entonces, las diversas líneas de tiempo dentro de la saga han confundido al público respecto a la extensión total del árbol genealógico de los Sawyer y sus ramificaciones. A continuación, conoce quién está relacionado con quién dentro de cada familia.

Leatherface en “Texas Chainsaw Massacre” (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA FAMILIA DE JEDIDIAH SAWYER?

1. LA FAMILIA SAWYER

En la cinta de 1974, el villano principal es Leatherface, quien vive con su padre y hermanos: Drayton y Nubbins Sawyer, siendo estos últimos quienes mueren en el transcurso de la película. En “Texas Chainsaw Massacre 2″, se muestra a Robert “Bobby” Sawyer, “Chop Top”, como un hermano más de Leatherface.

Edward “Tex” Sawyer, es presentado en “Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III” como otro hermano del villano protagonista, así como también se conoce a su hija: Babi Sawyer. En este film también se expone a otra parte de la familia, quienes llaman a Leatherface: “Junior”

Finalmente, en “Texas Chainsaw 3D”, una secuela directa de la película original, se revela que Leatherface es Jedidiah “Jed” Sawyer. Y es su prima Heather Miller, conocida como Edith Rose Sawyer, quien lo ayuda a matar a los asesinos de los demás miembros de la familia Sawyer original.

La primera cinta de la saga, "The Texas Chain Saw Massacre", se estrenó en 1974 (Foto: The Texas Chain Saw Massacre)

2. LA FAMILIA SLAUGHTER

En “Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation” es donde las cosas se empiezan a complicar, con Leatherface viviendo junto a una nueva familia llamada Slaughters. No es fácil ubicar esta película en la línea de tiempo; sin embargo, para tener una referencia, la Familia Slaughter es la que está con Matthew McConaughey y The Illuminati. Esta familia está compuesta por los hermanos Leatherface, Vilmer Slaughter, W.E. Slaughter, y la amante de Vilmer, Darla, como sus principales integrantes.

Debido a la continuidad defectuosa de la serie, las apariciones de W.E, Grandpa Sawyer y Sally Hardesty Enright en The Next Generation parecen contradecir los eventos de “Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III”.

La cuarta película, protagonizada por Renée Zellweger y Matthew McConaughey, fue estrenada en 1994 (Foto: The Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation)

3. LA FAMILIA HEWITT

En “Texas Chainsaw Massacre: The Beginning” se revela el nombre de Leatherface: Thomas Brown Hewitt y el de su madre: Sloane. En esta cinta, Leatherface es criado por los Hewitt, una familia de caníbales endogámicos.

La familia Hewitt está formada por Luda May Hewitt, The Tea Lady, Jed Old, Charlie (también conocido como Sheriff Hoyt), Emma Hewitt y Hannah Hewitt.

Después de los eventos del film de 2016, el destino de los miembros de la familia Hewitt permanece desconocido por el resto de la línea de tiempo general de “The Texas Chainsaw Massacre”.