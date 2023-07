La exitosa novela “La promesa” sigue siendo una de las preferidas por la audiencia española gracias a los diversos momentos de tensión entre los protagonistas. Ahora, con la llegada de los padres de Martina a la trama, podemos aventurarnos en decir que se avecina más de una sorpresa hacia el televidente.

Dejar de seguir el hilo a la narrativa de la novela de La 1 será un pecado televisivo, por tal sentido, miles de fanáticos y seguidores de la ficción ibérica aún se mantienen al tanto de los detalles que continúa ofreciendo este melodrama protagonizado por Ana Garcés.

Ana Garcés es la protagonista de "La promesa" (Foto: RTVE)

Eso sí, en caso te hayas perdido algún episodio o desees solamente el recuento semanal de “La promesa”, aquí te podemos hacer un resumen de los 5 hechos más importantes que acontecieron en la entrega española.

5 HECHOS CLAVE EN “LA PROMESA”: ¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA NOVELA DE ANTENA 3?

5.- El embarazo de Jimena y la repercusión de La Marquesa

Cruz aún sigue siendo de los personajes más autoritarios de toda “La promesa”, y prueba de ello es la intención de seguir mandando dentro de su núcleo familiar. No obstante, Jimena no tiene del todo claro las intenciones de su suegro no son cien por ciento sinceras.

A la Marquesa aún le llueven preguntas de todo tipo, en especial, frente al caso del médico que se haya pendiente de todo lo que pasa alrededor de su casa.

Paula Losada como Jimena de los Infantes en la serie "La promesa" (Foto: RTVE)

Una de las decisiones más controversiales que giran en torno a ellos es que Jana ya no será la enfermera de la Marquesa, lo cual ha generado una gran molestia en Manuel.

Finalmente, Jimena tendrá que ser atendida por un especialista de la zona, lo cual podría poner en riesgo su falso embarazo ante todos.

4.- El descubrimiento de Jana

La doncella aún sigue al tanto de su plan para poder descubrir al asesino de su madre, por lo que decidió retornar a su casa de niñez para dar con más pistas de por medio.

Durante una de estas visitas a la propiedad logra descubrir que una persona le ha dejado una nota misteriosa. En resumidas cuentas, la existencia de un extraño sigue los pasos de nuestra protagonista hasta el momento que llega a ese sitio.

3.- Las expulsiones en La Promesa ya iniciaron

Tras la discusión entre Cruz y Manuel por las atenciones de Jimena, se toma la decisión de que Jana debe abandonar la casa de una vez por todas, muy a pesar de la negativa de la doncella.

Aunque Jana se opone en un principio, deberá alejarse de su centro de labores para poder descubrir quien fue la persona que acabó con la vida de su madre de una vez por todas e inicie el plan para tomar represalias.

Paula Losada como Jimena en "La Promesa" (Foto: RTVE)

Paralelamente, Manuel y demás personas de la finca realizarán hasta lo imposible para poder convencer a Cruz de que Jana deba retornar a las labores en la hacienda. ¿Podrán lograrlo?

2.- Los problemas en la vida de Martina

La mujer se encuentra inmersa en una gran problemática tras la llegada de sus padres a La Promesa, pues no llegaron a entender la razón por la que jamás fue a París ni cómo llegó a parar en la hacienda.

Todo este embrollo la ha puesto sumamente nerviosa, incitándola a terminar su amorío con Curro, quien, aunque intenta hacerla desistir de tal decisión, finaliza solo por lo hecho por su amada.

Curro y Martina pusieron fin a su romance en la telenovela española "La promesa" (Foto: RTVE)

Durante un momento de la novela, los papás de la joven se acorralaron y ella apenas atina a confesar que dejó la hacienda para esconderse del propio escándalo que originó en una celebración en Madrid.

1.- Gregorio y la intención de matar a Pía

Pía llegó a concluir que el personaje que la estaba envenenando era Gregorio. Al verse acorralado, este último revela que sí es cierto, demostrando su verdadera cara y alegar que espera poder verla muerta.

Durante su apresamiento, Pía ingiere más veneno para morir por obligación y ella se rehúsa a recibir la ayuda de parte de la Guardia Civil que acude a la finca por llamado de Rómulo.