Luto en “La promesa”. La famosa producción española no deja de sorprender a sus millones de fans y una nueva tragedia golpeará a varios de sus personajes. Y es que la muerte de Salvador Romea es algo que nadie esperaba y al conocerse este hecho muchas cosas podrían cambiar en la ficción de Josep Cister.

“La promesa” es una serie que se emite diariamente a través de la señal de RTVE de La 1 y cuenta con el protagonismo de Ana Garcés, Arturo Sancho, Teresa Quintero, Antonio Velásquez, Laura Simón, entre otros.

Cuando se habla de producciones que sorprenden al público con sus emocionantes capítulos no se puede dejar de mencionar a esta ficción española, pues anteriormente dejó a todos con la boca abierta cuando se conoció la desaparición y posterior muerte del barón de Linaja.

A esto se añade la muerte de Fermín a manos de uno de sus socios, además del mal trato y desaparición momentánea de Jana en casa de los padres de Jimena.

Pero a esta lista también se suma Salvador quien pierde la vida en el capítulo 105. ¿Qué sucedió?

Eva Martín y su papel de la marquesa de Luján en La Promesa (Foto: Eva Martín / Instagram)

¿QUÉ OCURRIÓ CON SALVADOR?

Quienes siguen muy de cerca “La promesa” se llevaron una enorme sorpresa cuando se anunció que Salvador había fallecido en combate. Ello se pudo ver en el episodio 105, el mismo que se emitió el pasado 30 de mayo.

El asunto es que Salvador se encontraba desaparecido y fueron muchas las personas que lo buscaban por aire, mar y tierra. Las esperanzas para sus amigos y familiares iban desapareciendo cuando se enteraron de algo muy grave.

Salvador Romea en "La promesa" (Foto: RTVE)

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MARÍA?

Debido a la desaparición de Salvador, María Martínez pidió ayuda a Martina para que trate de averiguar lo ocurrido con su amado. Para ello, esta última tuvo que pedirle información al marqués sobre el paradero del joven. Sin embargo, la respuesta caería como un balde de agua fría: el hombre murió.

¿CÓMO MURIÓ SALVADOR?

Una de las primeras versiones que se escuchó fue de que el hombre había muerto durante un enfrentamiento con el ejército enemigo.

“He querido hablar primero contigo porque sé que eres el mejor amigo de María y sabrás cómo afrontar la situación. Según la información que le ha llegado a mi tío, hay un informe militar reciente que da a Salvador Romea por muerto en combate”, le dijo Martina a Lope.

El joven no creía lo que dijo la mujer, pues pensaba que Salvador estaba preso y no en combate, por lo que no había lógica en esa versión.

“Eso lo desconozco, pero el contenido del informe es inequívoco. Lo siento, sé que debe ser horrible perder a un amigo y más en estas circunstancias”, anotó María.

Salvador era el novio de María Fernández en "La promesa" (Foto: RTVE)

¿CÓMO VER “LA PROMESA”?

“La promesa” se emite de lunes a viernes en España a través de la señal de La 1, el primer canal de Televisión Española (TVE). La serie también se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming RTVE Play, de manera online y en directo.

FICHA TÉCNICA DE “LA PROMESA”

Título original: La promesa

Año: 2023

País: España

Idea original: Josep Cister Rubio

Producción Ejecutiva Bambú Producciones: Josep Cister Rubio

Producción Ejecutiva RTVE: Borja Gálvez

Productores: Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés

Coordinadoras de guion: Susana Prieto, Ruth García, Carmen Llano, Josep Cister Rubio

Guionistas: Alberto Grondona, Álvaro Bermúdez de Castro, Benjamín Zafra, Juanma Ruiz, Félix J. Velando, Moises Gómez, Miguel Bueno, Rafa Gallego.

Directores: Miguel Conde, Javier Pulido, Eva Bermúdez, Alberto Pernet

Director de Producción: Alberto Báez

Coordinadora de Dirección: Patricia González

Casting: Eva Leira y Yolanda Serano

Música Original: Álex Conrado

Director de Fotografía: Gustavo Gala, Óscar Barrio

Director de Arte: Marcelo Pacheco

Decoradora: María Gómez Lou

Montaje: Jani Madrileño

Vestuario: Tania Álvarez

Maquillaje y Peluquería: Natalia Sesé

Bruno Lastra como Gregorio en la serie "La promesa" (Foto: RTVE)

