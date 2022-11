El pasado 18 de noviembre, Amazon Prime Video estrenó la temporada 13 de “La que se avecina”, la comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero y producida Mediaset España en colaboración con Contubernio Films, que también se transmite por la cadena de española Telecinco para todo el país.

La nueva temporada incluye el regreso de actores como Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella y un variado grupo de talentosos actores, a los cuales se sumarán nuevos integrantes, como Carlos Chamarro y Laura Gómez-Lacueva.

Si bien la serie se mantiene como una de las favoritas en la televisión española, no ha estado libre de polémica, principalmente por la transformación de Miren Ibarguren, la cual ha sido acusada de “fomentar la gordofobia” y estimular los estereotipos en torno al peso de las personas.

"La que se avecina" se mudó de Mirador de Montepinar a Contubernio 49 (Foto: Mediaset)

LA TEMPORADA 13 DE “LA QUE SE AVECINA”

¿De qué trata la temporada 13?

Para la nueva entrega, la familia deja el edificio expropiado en Mirador de Montepinar y se muda a un inmueble ubicado en la calle Contubernio 49 (al igual que la productora), que se sitúa en el centro de la ciudad.

El cambio de ubicación no cae bien entre los personajes, sobre todo en Antonio Recio, quien explota asegurando que le desagrada el lugar. “No me gusta el centro. No me gusta”, se oye en uno de los adelantos de temporada.

Ahora, la familia deberá convivir con nuevos residentes, los cuales no están dispuestos a tolerar a sus vecinos recién llegados y sus particulares historias.

"La que se avecina" estrenó su temporada 13 (Foto: Mediaset)

Episodios de la temporada 13

De acuerdo con la continuidad de la historia, la nueva temporada empieza en el episodio 171 y se extiende hasta el 178 de la serie, completando 8 capítulos, de los cuales ya se han revelado tres títulos:

Un mayorista reinsertado, un portero octogenario y un edificio señorial

Un espacio cultureta, una operación Lady Gaga y Los gloriosos de Montepinar

Una joya literaria, una edad efervescente y una orgía gastronómica

El póster de "La que se avecina" (Foto: Mediaset)

Fecha de estreno de la temporada 13

Los primeros tres episodios se estrenaron el pasado 18 de noviembre de 2022 en Amazon Prime Video, servicio de streaming encargado de la serie desde la temporada anterior.

De estos capítulos, tan solo el primero ha llegado a Telecinco, estrenado el 21 de noviembre y obteniendo una audiencia de 1 342 000 (12,9%), según reportó Fórmula TV.

Los próximos cinco episodios de la temporada se estrenan desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre, uno cada semana.