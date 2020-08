Gaby Spanic siempre será la “La usurpadora”. La actriz venezolana cuenta con una gran trayectoria artística, pero sin duda, ella siempre será reconocida por el gran trabajo que realizó al interpretar un doble papel en la historia original de Beatriz Sheridan en 1998.

La intérprete tenía 25 años cuando fue convocada para ser la protagonista de esta producción y nunca imaginó que sería todo un éxito en México, Latinoamérica y diversos países del mundo que aún recuerdan mucho a la malvada ‘Paola Bracho' .

Antes de convertirse en una de las actrices más cotizadas del medio, Gaby Spanic vivió situaciones muy difíciles que ella recuerda con mucho cariño, ya que esto la ayudó a crecer y convertirse en la artistas que es hoy en día.

En una entrevista con el periodista Momo Montes, la recordada ‘Paola Bracho’ recordó algunas anécdotas de sus inicios y pasajes desconocidos de su vida y una de ellas es que tuvo que vender enciclopedias para poder sobrevivir.

¿QUÉ PASÓ CON GABY SPANIC ANTES DE ALCANZAR LA FAMA?

Gaby Spanic tuvo su primera aparición publica en 1992 cuando fue parte del Miss Venezuela y desde ese momento se dio cuenta que debía seguir sus sueños para convertirse en una de las más grandes actrices que es hoy en día.

Pero el camino no fue fácil, ya que ella no nació en una familia acomodada, sino, todo lo contrario, así que desde que era muy joven tuvo que salir de casa para ganar dinero y poder sobrevivir, así que ella tuvo varios empleos mientras estudiaba psicología en la universidad.

“Me enfrenté a peligros, a veces pedía el aventón porque no tenía dinero. En mis inicios vivía en un cuartito y a veces no tenía con qué comer. Yo recuerdo todo eso con tanto orgullo, no fue fácil pero aquí estoy”

Mientras hacía castings y buscaba oportunidades, Gaby trabajaba para pagar sus estudios en Psicología: " Vendí enciclopedias, vendí muchas cosas […] Viví muchas cosas que la gente no sabe”

Aunque no pudo terminar la licenciatura, no descarta la oportunidad de concluir sus estudios universitarios: “No me gradué, pero todavía tengo el tiempo y el chance, a lo mejor Dios mediante a mi edad, que ya voy a cumplir 47 años […] Soy disléxica y ha sido muy difícil mi camino”.

