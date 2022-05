Hace unas semanas, el famoso youtuber Luisito Comunica encendió la polémica al revelar que la cantante Lelé Pons es “latina solo cuando le convenía”, y revelando una presunta anécdota con la artista.

Como se recuerda, en una entrevista radial con Gaby Meza, el influencer compartió una penosa experiencia que, presuntamente, lo habría decepcionado.

Todo inició cuando ambos coincidieron en un evento y “El pillo” intentó entrevistar a la artista en español, pues en más de una ocasión se ha comunicado en este idioma por sus raíces venezolanas.

Luisito Comunica es uno de los youtubers latinos más influyentes (foto: Luisito Comunica)

“En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de ‘Soy Latina’, todavía era viner y se hablaba totalmente en inglés, como estadounidense. Yo pensé en que ella es Lele Pons, así que voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice ‘Sorry I don´t speak Spanish’ y siguió en su teléfono”, indicó.

Luego, según el famoso influencer, quien suma casi 39 millones de suscriptores en YouTube y otros 32 en Instagram, aseguró que tras ponerse de moda ser latino en Estados Unidos, Pons cambió de postura, pues, en sus palabras “Esta tremenda es latina cuando le conviene”.

Cuando Luisito concoció a Lele Pons pic.twitter.com/ps9FGAEUGq — Lo + viral (@VideosVirales69) April 20, 2022

LELE PONS RESPONDE A LUISITO COMUNICA

La cantante no tardó en responder a las acusaciones del mexicano, y lo hizo en una presentación para Radio Divaza, donde se mostró sorprendida, pues “lo admiraba”.

“Estaba en shock. ¿Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos y diga eso en una entrevista? Nunca he hablado mal de Luisito”, señaló la joven.

La artista de raíces venezolana se defendió indicando que siempre ha estado dispuesta a acompañar a sus seguidores. “La gente que me conoce a mí, sabe que, cuando yo conozco a alguien nuevo, estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok”.

En ese sentido, acusó al youtuber de intentar “ser chistoso” y le envió un mensaje: “Tú no me conoces, no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”.