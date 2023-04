Luego de un programa sumamente entretenido con Aitana Ocaña, el set de “El Hormiguero” recibía el martes 28 de marzo a los recién casados Lele Pons y Guaynaa. Además de hablar detalles de sus nupcias, los invitados y demás, la cantante venezolana explicó la razón por la que no brinda presentaciones en conciertos, pese a los miles de reclamos por parte de sus fanáticos y oyentes.

Una vez más, el espacio de Antena 3 conducido por Pablo Motos volvió a albergar otra estrella de la música hispana. Si bien recibieron hace poco al genial Alejandro Sanz, en esta oportunidad lograron conversar con Lele Pons y Guaynaa, dos cantantes del género urbano que lograron casarse hace pocas semanas en una ceremonia repleta de estrellas en Miami.

En ese sentido, la pareja se dio tiempo para hablar de sus proyectos musicales y artísticos de cara a los próximos meses, aunque también manifestaron que siguen disfrutando su luna de miel en diversas ciudades del mundo antes de volver a producir éxitos musicales.

Los cantantes latinos brindaron algunos detalles de su relación (Foto: Atresmedia)

“En realidad este disco es un plan para estirar nuestro tiempo de luna de miel, para pasar más tiempo juntos”, indicó la exitosa pareja en “El Hormiguero”. Como bien sabemos, los intérpretes de “Se te nota” se dieron el sí hace apenas un mes en uno de los matrimonios más sonados del presente 2023 que tuvo como invitados a Adamari López, Chayanne y hasta la mismísima Paris Hilton.

EL ROMANCE ENTRE AMBOS Y LA ENFERMEDAD DE LELE PONS

En otra parte de la conversación, Motos quiso saber cómo surgió el amor entre ambos artistas y la contestación dejó sin aire al conductor español.“Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me estaba enamorando, pero ella me contesto: Muchas gracias”, aseveró el nacido en Puerto Rico.

“Es que yo no quería nada en ese momento”, agregó la exitosa influencer que cuenta con más de 52 millones de seguidores en Instagram

La influencer venezolana contrajo nupcias con Guayanaa este 2023 (Foto: Lele Pons / Instagram)

Tema aparte de su boda, Pablo Motos resaltó que la influencer viene atravesando un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), además del poco conocido síndrome de Tourette, padecimientos que lograron poner en duda su carrera musical.

“Creo que todo el mundo tiene algo y hay que hablar públicamente de ello. Hice un documental sobre ello porque es importante hacer mucha terapia”, indicó la cantante, quien viene dando mensajes de importancia sobre la salud mental y el bienestar emocional.

¿POR QUÉ LELE PONS NO DA CONCIERTOS?

Mientras hablaba abiertamente de sus padecimientos mentales, la esposa de Guaynaa reveló la razón por la que no brinda conciertos ante miles de personas, pues el tema de su trastorno puede llegar a jugarle una mala pasada durante su interpretación.

“Me puede afectar al ojo, a la mano, al pie, a la voz... Por eso nunca hago conciertos, porque me pongo muy nerviosa”, indicó Lele Pons ante las cámaras de “El Hormiguero”.

Lele Pons y Guaynaa fueron los invitados de "El Hormiguero" el pasado 28 de marzo (Foto: Antena 3)

“Hago cosas de tres en tres, como apagar la luz tres veces al ir a dormir, porque pienso que si no lo hago me puede pasar algo… Es algo que no se puede ir, pero que lo puedes llegar a gestionar”, señaló la artista proveniente de Venezuela que cumplirá 27 años en junio próximo.

Sea como fuere, nadie puede obligarte a realizar acciones que van en contra de tu salud mental, Lele. ¡Esperemos sigas brillando en las redes sociales y saques muchos más éxitos musicales!