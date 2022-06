La influencer narró que se enteró de la opción sexual de su padre cuando ella era una niña.

Incluso, encontró a su progenitor durmiendo con otro hombre, lo cual la confundió.

¿Quién es Lele Pons, una de las influencers más vistas en el mundo?

Desde hace varios años, Lele Pons ha sabido hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento, en el que además de cantante, actriz y presentadora, ha destacado por su faceta como humorista y youtuber. Debido a que es toda una celebridad en redes sociales, sus seguidores buscan conocer detalles de su vida no solo profesional, sino íntima; por ello, te daremos a conocer quién es el padre de esta joven que este 25 de junio de 2022 cumple 26 años.

¿Por qué de su papá? Luego de que la también modelo venezolana publicara una serie de fotografías junto a su progenitor señalando que estaba orgullosa de él, a quien celebraba con mucho entusiasmo en el Mes del Orgullo LGTB, muchos de sus fanáticos tratan de saber datos sobre la persona que le dio la vida.

Cuando Lele Pons llegó a los iHeart Radio Music Awards 2019 en el teatro Microsoft el 14 de marzo de 2019 en Los Ángeles, California (Foto: Chris Delmas / AFP)

EL PAPÁ DE LELE PONS

Un conmovedor mensaje

El 12 de junio, Lele Pons subió a su cuenta de Instagram varias fotografías, dos cuando era niña y una de adulta, con un conmovedor mensaje hacia su padre Luis Pons.

“Feliz Mes del Orgullo. ¡Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija! ¡Hora de celebrar este mes! Te amo Papi”, escribió la joven, quien en 2016 integró la lista de las treinta personas más influyentes de internet según la revista Time.

El mensaje e imagen que conmovió a los seguidores de la venezolana (Foto: Lele Pons / Instagram)

¿QUIÉN ES LUIS PONS?

No se sabe mucho de Luis Pons, padre de Lele, solo que es diseñador con especialidad en hostelería, residencial, diseño de productos e instalaciones. Radica en Miami, Florida, y tiene dos cuentas de cuentas de Instagram.

En la primera: @laponseria, que cuenta con más de 30 mil seguidores, sube fotos de sus últimos viajes, salidas con amigos, además de presumir a su famosa hija con quien tiene una buena relación.

La red social donde el padre de Lele Pons sube fotos de su vida familiar y social (Foto: Luis Pons / Instagram)

En la segunda: @luisponsdesign, donde tiene más de 99 mil seguidores, se encarga de publicar sus trabajos y viajes de negocios que ha realizado, aunque hay alguna que otra foto de su madre, así como de su hija.

La cuenta donde el padre de Lele Pons sube imágenes de los trabajos como diseñador realiza (Foto: Luis Pons / Instagram)

Sitio web

Tiene su sitio web Luis Pons Design Lab, donde muestra todos los diseños que ha creado durante su carrera. Entre los que destaca:

Torii Pod: “Se diseñó originalmente para evocar el equilibrio, la paz, la inclusión y el amor como respuesta al miedo, la ansiedad y el estrés al que se enfrenta la humanidad”, lo describe.

Asimismo, hay imágenes de hoteles, casas, colecciones e instalaciones que ha realizado.

El padre de Lele Pons cuenta con una página para mostrar todo su trabajo (Foto: Sitio web Luis Pons)

LA ORIENTACIÓN SEXUAL DEL PAPÁ DE LELE PONS

Fue en su espacio “The Secret Life of Lele Pons” que la influencer contó sobre la orientación sexual de su padre. “Me di cuenta de que mi papá era gay cuando era pequeña. Al inicio fue duro para mí. Fue duro porque me repetía que él era gay hasta que eso sonó bien en mi cabeza”, señaló.

Asimismo, contó que tras conocer la opción de su progenitor no lo juzgó y trató de comprenderlo. “Yo estaba como: ‘Ok, eres gay, quiero entender cómo te sientes y qué hizo decidirte a casarte con mamá, ¿por qué me lo dices ahora?, solo quiero entenderlo todo’”, dijo.

LA VEZ QUE DESCUBRIÓ A SU PADRE CON OTRO HOMBRE

La celebridad de internet también relató el momento en el que encontró a su progenitor con otro hombre.

“Entré en su habitación y lo vi durmiendo con un hombre. Yo tenía unos diez años y eso para mí fue como: ‘Dios mío, no me lo creo’. Fue un poco traumático para mí porque no quería verlo tan vivamente”, mencionó.

Una imagen de la youtuber cuando era pequeña junto a su padre (Foto: Lele Pons / Instagram)

¿CÓMO SE SINTIÓ SU MADRE CUANDO SE ENTERÓ DE LA OPCIÓN SEXUAL DE SU PAPÁ?

Lele Pons contó que su madre Anna Maronese se sentía muy mal en un inicio y no comprendía muchas cosas.

“Mi padre siempre ha amado a mi mamá, pero mi mamá se sentía muy lastimada, estaba confundida y todo. Pero con el pasar de los años, se volvieron cercanos y se hicieron amigos de nuevo y me apoyan en todo”, contó.

Composición de dos imágenes, donde vemos a la celebridad con su padre cuando era niña y al costado ya de adulta (Foto: Lele Pons / Instagram)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE LELE PONS CON SU PADRE?

Ella ha revelado que su padre se ha convertido en su mejor amigo, algo que no duda en gritar a los cuatro vientos en sus redes sociales.

En tanto, Luis Pons también señaló que se siente orgulloso de su hija: “Creo que tenemos la mejor relación que cualquiera puede tener. Somos muy cercanos, nos amamos. Ella es brutalmente honesta conmigo. Cuando ella tiene algo que decir, siempre lo hace. Ella podrá decir las cosas más increíbles y difíciles, pero siempre son sabias y vienen del corazón, siempre de un gran lugar”, publicó el portal Hola.