El último sábado 4 de marzo de 2023, la influencer Lele Pons decidió unirse en matrimonio junto al cantante Guaynaa en una lujosa boda que sigue dando de qué hablar hasta estos días. Pero más allá del espectacular festejo que protagonizaron, esta vez nos enfocaremos en la presencia de puertorriqueña Adamari López. ¿Habrá acudido sola al citado evento?

Nada que ver, y es que la expareja de Toni Costa lució un impresionante vestido y se dejó ver junto a un conocido galán de Puerto Rico en las nupcias de los exponentes urbanos. Es así que la conductora, junto a su popular acompañante, lograron ser una de las celebridades más resaltantes de aquella unión sacramental realizada en Miami.

La exnovia de Toni Costa causó sensación durante la boda de los jóvenes (Foto: Adamari López / Instagram)

Pero, ¿de quién estamos hablando? Pues, en esta nota te contaremos todo acerca de la presencia de Adamari en uno de los matrimonios más famosos del 2023.

¿QUIÉN FUE EL ACOMPAÑANTE DE ADAMARI LÓPEZ EN LA BODA DE GUAYNAA Y LELE PONS?

Hablamos de Carlitos Pérez -Ruiz, su mejor amigo desde hace 20 años y con quien Adamari lleva una relación mucho más que cercana. De hecho, el también influencer se mostró muy feliz a través de una publicación compartida con Adamari López. “Que mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean y anoche durante la boda de Lele Pons y Guaynaa”, sostuvo el puertorriqueño de 39 años.

Carlitos Pérez-Ruiz junto a Adamari en la boda de Lele Pons y Guaynaa (Foto: Adamari López / Instagram)

Además, se mostró orgulloso de modelar a lado de López en una invitación de lujo como la boda de los jóvenes cantantes del género urbano. “Orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta ¿les gustaron nuestros looks?”.

Incluso, la presentadora boricua se tomó una fotografía junto a Chayanne y Pérez- Ruiz. Como era de esperarse, los internautas dejaron su reacción en la caja de comentarios. “Qué linda amistad hay entre ellos, los verdaderos amigos sí existen; lucieron muy bellos”; “Qué bonita amistad tienen ¡admiración total para ambos! ¡Para eso están los amigos verdaderos en las buenas y en las malas siempre!”; “Que el amor nunca pase de moda... Se veían bellos todos”, se puede leer en su feed de Instagram.

Adamari López junto al cantante Chayanne en la boda (Foto: Adamari López / Instagram)

EL ESPECTACULAR VESTIDO DE ADAMARI LÓPEZ EN LA BODA

Otro detalle de la puertorriqueña que no pasó desapercibido en redes sociales fue el imponente vestido con el que acudió al matrimonio. Y es que López, fiel a su estilo, dejó ver más de la cuenta su contorneada figura gracias a una prenda totalmente oscura y ceñida al cuerpo.

El vestido de la presentadora puertorriqueña causó un gran asombro en redes sociales (Foto: Famousstories/ Instagram)

Finalmente, la conductora publicó un collage de fotografías y videos durante la fiesta. Hasta la fecha, lleva más de 200 mil reacciones en Instagram y cientos de comentarios.

No hay duda de que Adamari sigue brillando año tras año. ¿Te gustó el look de la famosa conductora de “Hoy Día”?