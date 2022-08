Lelé Pons y Guayna son la pareja más importante de la música latina en la actualidad, causando sensación en sus apariciones en público y en sus transmisiones en redes sociales.

Precisamente es en sus cuentas oficiales donde han demostrado su popularidad, pues mientras Guayna suma 6.1 millones de seguidores en Instagram, Lelé Pons acumula 48 millones de usuarios suscritos.

Y, aunque actualmente son una pareja reconocida, la historia de cómo surgió el amor entre ambos cantantes es casi un secreto para sus seguidores, por lo que ambos decidieron contarla.

Lele Pons y Guaynaa se comprometieron. (Foto: Captura FTX).

¿CÓMO SE CONOCIERON GUAYNAA Y LELÉ PONS?

En conversación con la revista People en Español, el intérprete de “Rebota”, reveló que su primer encuentro se dio en 2019, pero por la emergencia sanitaria, no salieron hasta varios meses después.

Todo empezó en una de las sesiones de fotos de la sobrina de Chayanne, donde los dos congeniaron rápidamente, salieron a bailar salsa con unos amigos y entablaron una linda amistad.

“Nos hicimos muy amigos, hablábamos muchos. Fui a Puerto Rico lo vi a él a su familia”, comentó Lelé en una entrevista con Gabo Ramos en su canal del YouTube.

Tras esto, acordaron grabar un tema musical, el cual llevaron a cabo y demostraron que tenían mucha química en el escenario. Fue así como, en 2020, lograron oficializar su relación durante unas vacaciones en la nieve.

De hecho, “Se te nota”, el tema que ambos grabaron, acumula más de 400 millones de visualizaciones en el canal oficial de Lelé Pons en YouTube.

“Soy una persona que hago las cosas tan rápido y él me enamoró tan lentamente que creo que va a durar para siempre. De verdad, no fue rápido, fue lentamente. Todos los días me enamoré más y más”, comentó la artista de 24 años.

¿CÓMO GUAYNAA LE PIDIÓ MATRIMONIO A LELÉ PONS?

De acuerdo con la propia cantante, todo ocurrió durante la presentación de Steve Aoki en Tomorrowland, cuando Guaynaa se acercó a Lelé y se puso de rodillas para pedirle matrimonio.

La artista de 26 años no lo dudó y aceptó la propuesta, siendo así la primera vez que un artista le pedía matrimonio a su pareja durante el famoso festival celebrado en Bélgica.

Junto a Lelé y Guaynaa estuvieron Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes compartieron escenario con Dimitri Vegas y Like Mike.