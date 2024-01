La película “Lift: Un robo de primera clase” es una interesante alternativa del catálogo de Netflix para aquellos suscriptores que buscan una emocionante historia de atracos con un elenco de estrellas internacionales. Esta vez, el reparto está liderado por Kevin Hart y, si llegaste a esta nota, quizá te interese conocer la lista completa de actores y personajes de la cinta. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que este drama de acción se desarrolla a lo largo de 106 minutos y está dirigido por F. Gary Gray, en base a un guion de Dan Kunka y Daniel Kunka.

Todos juntos narran la historia de un ladrón profesional y su equipo de expertos, quienes planean un osado golpe en complicidad con las autoridades: robar lingotes de oro valuados en 500 millones de dólares a 12 mil metros de altura.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Lift”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LIFT”?

1. Kevin Hart como Cyrus Whitaker

Si quieres saber quién es quién en la película de Netflix, debemos empezar con el protagonista: Cyrus Whitaker. Él es un ladrón muy bien entrenado que se considera algo así como el Robin Hood en el mercado del arte. En este robo, todo su equipo se ve obligado a trabajar con el gobierno.

El actor que lo interpreta es Kevin Hart, famoso comediante estadounidense a quien hemos visto previamente en “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Superhero Movie”, “Central Intelligence”, “Grudge Match”, “Meet Dave” y “The Wedding Ringer”.

2. Gugu Mbatha-Raw como Abby Gladwell

Abby Gladwell es una agente de la Interpol que debe unirse al grupo de Cyrus en una arriesgada misión. ¿Lo más curioso de todo? Ella y el ladrón tuvieron una historia de amor en el pasado.

La artista que le da vida al personaje es la británica Gugu Mbatha-Raw. En su filmografía, destacan los títulos “Miss Sloane”, “Loki”, “Concussion”, “The Cloverfield Paradox”, “Free State of Jones” y el episodio ‘San Junipero’ de “Black Mirror”.

3. Vincent D’Onofrio como Denton

Denton es un maestro del disfraz, miembro del grupo de ladrones y amigo cercano de Cyrus. Él es interpretado por Vincent D’Onofrio, legendaria estrella estadounidense de producciones como “Men in Black”, “Full Metal Jacket”, “Jurassic World”, “Sinister”, “Strange Days”, “Daredevil” y “Echo”.

4. Úrsula Corberó como Camila

Tras darle vida a la carismática Tokio en “La casa de papel”, Úrsula Corberó vuelve a las historias de robos con “Lift”. Ella asume el rol de Camila, la conductora del equipo que se encarga de la huida. No obstante... esta vez tiene el gran reto de pilotar un jet privado.

Entre otros proyectos de la actriz española, se encuentran: “Perdiendo el norte”, “El internado”, “Física o Química”, “Paquita Salas”, “El cuerpo en llamas”, “¿Quién mató a Bambi?”, “Isabel”, “Cómo sobrevivir a una despedida” y “XP3D”.

5. Billy Magnussen como Magnus

Magnus es el experto ladrón de cajas fuertes del grupo de Cyrus. El actor que se pone en la piel del personaje es Billy Magnussen, estadounidense que también forma parte de los elencos de “Bridge of Spies”, “Aladdin”, “No Time to Die”, “Game Night”, “Into the Woods”, “Maniac”, “Velvet Buzzsaw” y “The Many Saints of Newark”.

Otros actores y personajes de “Lift”:

Jean Reno como Lars Jorgensen, quien utiliza su condición de ciudadano aparentemente honrado para encubrir una vida dedicada al terrorismo financiero

quien utiliza su condición de ciudadano aparentemente honrado para encubrir una vida dedicada al terrorismo financiero Jacob Batalon como N8, un artista parecido a Banksy que aparece al principio de la película

un artista parecido a Banksy que aparece al principio de la película Sam Worthington como Huxley, el jefe de Abby en la Interpol

el jefe de Abby en la Interpol Viveik Kalra como Luke, un ingeniero reflexivo con una mente brillante

un ingeniero reflexivo con una mente brillante Kim Yoon-ji como Mi-Sun, una inteligente experta en electrónica

una inteligente experta en electrónica Burn Gorman como Cormac, alguien que resulta un problema para Cyrus y su equipo

alguien que resulta un problema para Cyrus y su equipo Paul Anderson como Donal

