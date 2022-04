El actor Lincoln Palomeque ha dado mucho que hablar con su personaje Leonidas Salinas en la telenovela “Café con aroma de mujer”; sin embargo, el artista colombiano también ha llamado la atención por su separación con Carolina Cruz, presentadora del programa “Día a día” de Caracol Televisión.

La pareja vivió más de una década de romance y producto de esa relación sentimental nacieron sus dos pequeños hijos. Tras su separación Carolina Cruz emitió un comunicado en redes sociales donde señalaba que habían decidido alejarse por mutuo acuerdo para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque decidieron separarse (Foto: Carolina Cruz / Instagram)

Esto ha sorprendido muchos a los fanáticos del actor que se ha ganado el respeto y aplauso del público gracias a su papel en la exitosa telenovela “Café con aroma de mujer” la cual se ha convertido en una de las producciones colombianas más vistas de los últimos tiempos.

A pesar de estar separados Lincoln Palomeque y Carolina Cruz demuestran que sus hijos son lo más importante para ellos y siguen dándoles todo el cariño y atención que merecen.

Lincoln Palomeque es un reconocido actor colombiano (Foto: Lincoln Palomeque / Instagram)

CUÁNTOS HIJOS TIENEN LINCOLN PALOMEQUE Y CAROLINA CRUZ Y CÓMO SE LLAMAN

Durante los 14 años que estuvieron juntos como pareja, el actor Lincoln Palomeque y la presentadora de televisión, Carolina Cruz, vieron nacer a sus dos únicos hijos.

Salvador (1 año) es uno de los hijos de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz. Según dijo Infobae, el niño nació con tortícolis gestacional lo que origina que los músculos del cuello se contraigan y causen que la cabeza del bebé se incline hacia un lado.

También se informó que debido a la condición que padece el niño, la presentadora de televisión decidió crear la fundación “Salvador de sueños” para que el factor económico no sea un problema para otras madres.

El otro hijo de Palomeque y Cruz es Matías (5 años). Precisamente, a inicios de marzo el actor y la presentadora celebraron el quinto cumpleaños de su retoño. La fiesta tuvo una temática de Jurasic Park y el pequeño estuvo muy contento.

Carolina Cruz en el cumpleaños de su hijo Matías (Foto: Carolina Cruz / Instagram)

La celebración también continuó en redes sociales donde Carolina Cruz publicó algunas fotografías de su hijo recién nacido y relató como fue el proceso del parto.

“Amo esta foto porque fue la primera vez que te vi, naciste de 36 semanas, rompí fuente a las 3:30 am y como tus pulmones no estaban fuertes te sacaron corriendo a UCI, no pude verte, ni abrazarte, tampoco besarte. Unas horas después, llegue a la UCI a verte y así me recibiste, como en una cámara de bronceo, con una actitud única”, escribió.

¿POR QUÉ SE SEPARARON LINCOLN PALOMEQUE Y CAROLINA CRUZ?

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz confirmaron su separación a través de sus redes sociales donde compartieron un comunicado en el que explicaron los motivos que los llevaron a tomar esta decisión tras más de diez años de estar juntos.

"Hoy es un día muy especial para nosotros como familia, esto no es un comunicado de prensa ni mucho menos, es solo una información que queremos compartir desde el cariño", empezaba el comunicado publicado el lunes 28 de marzo.