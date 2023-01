Recientemente, el mundo de la actuación se vistió de luto tras la partida de Lisa Loring, actriz que dio vida a Wednesday Addams en la primera adaptación televisiva de “La Familia Addams”, estrenada en 1964. Tras su sorpresivo fallecimiento, miles de seguidores de la icónica serie se preguntan una sola cosa: ¿de qué murió la famosa intérprete de 64 años?

La noche del 29 de enero, los principales medios y telediarios del planeta informaban el deceso de Lisa Loring, reconocida actriz que supo encarnar con gran talento a Wednesday Addams en la comedia de “La Familia Addams” a mediados de los años sesenta. Su muerte, además de causar un gran asombro a los seguidores de la serie, deja un vacío irreparable en el mundo de la actuación y los sets de televisión.

¿DE QUÉ FALLECIÓ LISA LORING, LA PRIMERA WEDNESDAY ADDAMS?

Según el informe publicado por “The Hollywood Reporter”, la actriz de 64 años murió debido a un derrame cerebral ocasionado por severos problemas de presión arterial alta.

Su papel en la serie "La familia Addams" la catapultó como una futura estrella televisiva (Foto: Laurie Jacobson / Facebook)

Pese a ser internada de emergencia en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California, la también estelar de éxitos como “Sin Retorno” y “Bajo cero” no pudo resistir a la rápida intervención de doctores y enfemeros, falleciendo a los 64 años.

“Se fue en paz con sus dos hijas [Vanessa y Marianne] cogidas de la mano”, sostuvo su hija Vanessa Foumberg al mencionado portal de noticias.

¿QUIÉN FUE LISA LORING?

Si bien se hizo conocida internacionalmente por su icónico papel en “La Familia Addams” con solo dos temporadas, Lisa Loring también logró ser una fuente de inspiración para las adaptaciones posteriores de la comedia negra.

Su verdadero nombre fue Lisa Ann DeCinces, y nació el 16 de febrero de 1958 en las Islas Marshall. Siendo muy joven, decidió mudarse a vivir a Los Ángeles tras afrontar la abrupta separación de sus padres.

Lisa Loring interpretó a Merlina en “The Addams Family” de 1964 (Foto: ABC)

Tras ello, fue abriéndose paso en el mundo de Hollywood y fue bautizada artísticamente como Lisa Loring. Su debut televisivo fue en 1964 durante un capítulo del drama “Dr. Kildare”, transmitido por NBC.

Una vez consiguió su papel de Wednesday en ABC, la actriz inició las grabaciones de la comedia de media hora con apenas 5 años. Según contaba en numerosas entrevistas, tuvo que aprender a “memorizar antes de poder leer” para interpretar su protagónico en la serie.

LAS PRODUCCIONES DE LISA LORING EN LA TELEVISIÓN

Tras ser considerada una de las promesas más brillantes de toda la televisión, Loring logró encontrar rápidamente otros papeles en la pantalla chica una vez terminó “La Familia Addams”. Coprotagonizó la comedia “The Pruitts of Southhampton”, transmitida por ABC y dirigida por Phyllis Diller. En aquella ficción, encarnó a “Suzy Pruitt”.

Ya para 1966, Lisa supo afrontar otro rol en “The Girl From UNCLE”, pero tristemente la serie no prosperó como ella quería y su carrera sufrió un estancamiento durante varios años.

La actriz fue uno de los talentos más prometedores del siglo pasado (Foto: Laurie Jacobson / Facebook)

No obstante, la primera Wednesday de la historia volvería a retomar su papel en “Halloween With The New Addams Family”, producción que la volvió a catapultar en la vista de directores y programas de televisión. Así, consiguió un papel en la novela “As the World Turns”, dando vida a la inconfundible Cricket Montgomery.

SUS MATRIMONIOS FALLIDOS Y TRAGEDIAS PERSONALES

Corría el año 1973 y Loring contrajo nupcias a los 15 años con Farrell Foumberg, su novio de infancia. Tan solo un año después, la actriz tuvo a su primera hija. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues su madre Judith falleció con apenas 34 años debido a serios problemas con el alcohol.

Luego de varios intentos por repuntar en la televisión, Loring comenzaba a entender que el retiro estaba cerca, aunque apareció en cintas como “Blood Frenzy” y “Savage Harbor” en 1987, y la terrorífica “Bajo cero” en 1988. Lastimosamente, no trascendió mucho y terminó cayendo en las garras de las drogas, especialmente, en sustancias como la heroína.

La famosa actriz tuvo varios matrimonios a lo largo de su vida (Foto: Famous Birthdays)

Su matrimonio con Foumberg finalizó en 1974, aunque esto no le impidió volver a creer en el amor y casarse por segunda vez con el actor Doug Stevenson, de “Search for tomorrow” en 1981. Para su desdicha, su relación no duró y anunciaron su divorcio en apenas 2 años.

Para el año 1987, Loring se casó por tercera vez con la estrella del cine para adultos Jerry Butler, generando un revuelo dentro de todo Hollywood. Tristemente, volvería a divorciarse en 1992 debido a problemas de convivencia y la carrera que desempeñaba su esposo.

Sus últimas nupcias fueron con Graham Rich en 2003, logrando tener una relación de más de 10 años, pues volvió a quedarse divorciada en 2014.

Más allá de su vida personal y los escándalos que pudo haber protagonizado, no cabe duda de que la actuación y el sétimo arte perdieron a una estrella de la época de oro de la televisión. ¡Descansa en paz, Lisa! ¡Tu legado será eterno!