Livia Brito vuelve a estar en el ojo del huracán. Un habitual reportero de “Ventaneando” ha denunciado en sus redes sociales que sufrió una agresión por parte de la artista y el hecho también fue replicado en el propio programa, donde criticaron la actitud de la actriz cubana de 35 años.

El hecho pasó de las plataformas sociales a los medios de comunicación, así que muchos seguidores de Brito se preguntaron qué habrá sucedido realmente y quién es Roberto Hernández, el periodista que la acusó de haber atentado contra su trabajo.

Livia Brito fue acusada de agresión por un periodista de "Ventaneando"(Foto: Getty Images)

¿QUÉ PASÓ CON LIVIA BRITO?

El reportero de “Ventaneando”, Roberto Hernández, denunció en su cuenta de Instagram que fue agredido por Livia Brito cuando estuvo solicitándole una entrevista, a la que ella misma ya había aceptado, según lo que se pudo conocer gracias a sus declaraciones.

“Tal parece que la señora Livia Brito sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que te tocó vivir a ti, mi estimado paparazzi Ernesto Zepeda. Amigos de la prensa: cuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer, suele golpear, intimidar y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer (Livia Brito) en sus filas. Por fortuna hubo testigos, todo quedó grabado y se transmitirá el lunes en Ventaneando”, escribió el hombre de prensa.

Reportero de TV Azteca acusó a Livia Brito de agredirlo (Foto: Roberto Hernández / Instagram)

Al llegar el día indicado por la publicación, la producción de “Ventaneando” emitió las imágenes en las que se puede ver a Livia Brito aceptando una entrevista y, posteriormente, muy cansada por la situación, así que cogió la cámara del periodista y la puso en pausa.

La situación molestó también a los compañeros de Hernández, precisamente a los conductores, quienes criticaron la actitud de la cubana, quien ya sabe lo que es estar en esta situación debido a que en 2020 cometió un hecho similar.

EL DESCARGO DE LIVIA BRITO TRAS SER ACUSADA DE AGRESIÓN POR PERIODISTA

Mediante sus redes sociales, Livia Brito compartió su versión de lo ocurrido con el corresponsal de “Ventaneando” y acusó que nuevamente la grabaron sin su consentimiento. De acuerdo con la artista cubana, se encontraba grabando “Mujer de nadie” cuando salió unos minutos y fue abordada por Hernández, a quien le aseguro que le daría una entrevista, pero que la esperara unos minutos.

“Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije: ‘Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas’. De hecho, voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado: ‘Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista’. Lo que hizo (Roberto Hernández) fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento”, denunció.

¿QUIÉN ES ROBERTO HERNÁNDEZ?

Del periodista que acusó de agresión a Livia Brito, Roberto Hernández, no se tiene mucha información, ya que es un periodista que no suele ser la noticia, sino que se encarga de buscarla y cubrir cada evento que requiera una atención mediática y así cumplir su labor de informar a la opinión pública.

Lo que se conoce de él es gracias a sus redes sociales como Twitter en Instagram, en las que hace alguna descripción. Por ejemplo, deja saber a sus seguidores que es natural de Monterrey y que vive en Ciudad de México, donde se encuentra su centro de labores.

Anteriormente, trabajó en Info 7 de Monterrey y en Azteca Noticias mientras que ahora ejerce su profesión para el programa de espectáculos llamado “Ventaneando”.

En u cuenta de Twitter tiene más de 5 mil seguidores mientras que en Instagram son más de 6 mil personas que siguen sus publicaciones, así como sus historias.