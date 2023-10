Adaptar novelas, especialmente cuando se trata de obras tan populares como los libros de Suzanne Collins, es un desafío. Los fanáticos siempre compararán las películas con la obra original y, sin duda, encontrarán algo para criticar. En su momento, cuando se estrenó “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1″ y, al año siguiente, la segunda entrega, algo que generó bastante furia en el público fue la larga espera para ver el desenlace. (¡Ja! Menos mal que no están esperando “Vientos de invierno” de George R.R. Martin, ¡eso es una espera eterna!). Este clamor no cayó en oídos sordos, y el director de las películas, Francis Lawrence, finalmente ha hablado al respecto.

La franquicia comenzó con el gran éxito de 2012 “Los juegos del hambre.” El segundo libro, “En llamas,” se convirtió en película en 2013. Sin embargo, la novela final, “Sinsajo,” causó una división que impactó a los fanáticos y cinéfilos por igual. Se decidió dividirla en dos partes: “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1″ en 2014 y “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2″ en 2015.

Esto no es nada nuevo en el mundo del cine. Otras franquicias igualmente famosas han seguido la misma estrategia, como “Crepúsculo”, que dividió “Amanecer”, y “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”.

En "Los juegos del hambre: Mockingjay", Katniss se vuelve la cara de la revolución y vive escondida en el Distrito 13 (Foto: Lionsgate)

¿POR QUÉ LA ÚLTIMA PELÍCULA DE “LOS JUEGOS DEL HAMBRE” FUE DIVIDIDA EN DOS PARTES?

¿Te preguntaste por qué la última película de “Los Juegos del Hambre” decidió dividirse en dos partes? Francis Lawrence, el hombre detrás de la cámara y director de la película “La balada de pájaros cantores y serpientes,” reveló los detalles en una reciente entrevista con People el 13 de octubre de 2023.

Resulta que la decisión de dividir el último libro de Suzanne Collins, “Sinsajo” (o “Mockingjay” en su idioma original), en Parte 1 y Parte 2, fue una elección muy bien pensada. El director explicó que, dado lo extenso y repleto de eventos importantes que era el libro, querían asegurarse de adaptar correctamente cada uno de estos momentos en la pantalla grande. Si hubieran optado por hacer solo una película, habrían tenido que hacer recortes significativos, y eso simplemente no hubiera sido justo para los fans.

“En verdad, obtuvimos más en la pantalla del libro que en cualquiera de las otras películas porque estás obteniendo cerca de cuatro horas de tiempo en pantalla para el libro final. Pero veo y entiendo cómo esto frustró a la gente”, dijo.

Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta elección? ¡Obtuvimos más contenido en pantalla que en cualquiera de las otras películas! Al final del día, parece que la ambición por traer la historia completa a la pantalla grande triunfó.

¿POR QUÉ FRANCIS LAWRENCE SE ARREPIENTE DE HABER DIVIDIDO “SINSAJO” EN DOS PARTES?

Ahora la pregunta es: ¿Por qué Francis Lawrence se arrepiente de haber dividido “Sinsajo” en dos partes? El director nos ha dado algunas respuestas sinceras que seguro van a sorprenderte.

El cineasta admitió que su intención al dividir el libro era asegurarse de no dejar fuera partes importantes de la historia al adaptarlo a la pantalla grande. Sin embargo, reconoció que la frustración del público por esperar la resolución del final era completamente válida.

“Lo lamento totalmente. Lo siento totalmente. No estoy seguro de que todos lo hagan, pero yo definitivamente sí. Lo que me di cuenta en retrospectiva, y después de escuchar todas las reacciones y sentir el tipo de ira de los fans, los críticos y la gente en la separación — es que me di cuenta de que era frustrante y puedo entenderlo”, admitió Lawrence.

Comparando la situación con la experiencia de ver un episodio de televisión, donde puedes esperar una semana o simplemente darte un atracón y ver el siguiente episodio, el director explicó que hacer que la gente esperara un año para la conclusión parecía falso, aunque sus intenciones no eran ser falsas.

La pregunta es, si retrocedemos en el tiempo, ¿lo volvería a hacer? Lo más seguro es que la decisión ni siquiera dependa de él, sino de Lionsgate. Pues a qué estudio no le gusta tener ingresos de dos éxitos de taquilla en lugar de solo uno.