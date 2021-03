Hande Erçel ha ganado fama internacional gracias a su protagónico en “Love Is in the Air”, la serie sensación de España, que nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enamora de Serkan Bolat (Kerem Bürsin), rico heredero a quien culpa de hacerle perder una beca de estudios. Aunque muchos fans anhelaban que el amor entre los actores turcos traspasara la pantalla, la actriz turca tiene otra pareja; aunque algunos medios de su país han dado a conocer que su relación ya terminó.

La actriz se hizo conocida internacionalmente por su papel de Eda Yildiz en “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original), una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento; que pierde a sus padres cuando era niña en un trágico accidente y que tras ello ayuda a su tía con la floristería, lo que le ha llevado a desarrollar un gran amor por las plantas y el deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Como era de esperarse, la exposición ha llevado a Hande Erçel a incrementar su número de seguidores, quienes siguen su día a día en las redes sociales oficiales de la estrella turca. Recientemente, sus fans quedaron sorprendiendo al darse a conocer su relación con Murat Can Akdoğan, pero diez días luego que se hiciera público el noviazgo terminó de forma repentina. ¿Qué pasó, realmente?

La actriz se hizo conocida internacionalmente por su papel de Eda Yildiz en “Sen Cal Kapimi” (Foto: MF Yapım)

POR QUÉ HANDE ERÇEL TERMINÓ SU RELACIÓN CON MURAT AKDOĞAN

De acuerdo con medios locales, Hande Erçel y Murat Akdoğan terminaron apenas diez días después de hacerse pública la relación y de cómo se conocieron. La razón, señala la prensa turca, se debe a una petición expresa de la familia del empresario.

Según los reportes, Akdoğan habría puesto punto y final a la relación después de que su entorno más cercano vetara a la protagonista de “Love Is in the Air”. Concretamente, el padre del empresario fue quien se habría opuesto a la relación, que luego de hablar con su hijo le habría pedido que terminara con la también modelos de 27 años. Este amor fugaz duró poco más de un mes.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre esta noticia. Sin embargo, vale mencionar, que es una tradición de los realizadores de las telenovelas turcas prefieren solteros a sus protagonista y que mantengan su vida privada en reserva, para generar la expectativa en la audiencia ante la posibilidad de ver juntos a sus actores favoritos en la vida real. Por ello, no se descarta que todo haya sido parte de una estrategia para no afectar el rating de la ficción.

CÓMO CONOCIÓ HANDE ERÇEL A MURAT AKDOĞAN

Los medios turcos han señalado que la actriz y el empresario se habrían conocido gracias a las hermanas de cada uno. Cansın Hacısoyu, la hermana del joven, y Gamze Erçel habrían presentado a los jóvenes, quienes tras conocerse empezaron a frecuentarse.

Akdoğan habría puesto punto y final a la relación después de que su entorno más cercano vetara a la protagonista de “Love Is in the Air” (Foto: Hande Erçel / Instagram)