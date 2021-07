¡Serkan por fin ha recuperado su memoria! Cuando Eda y Deniz estaban en el altar a punto de casarse y dar el ‘sí, quiero’, apareció el empresario para detener la ceremonia y confesarle a la florista el amor que siente por ella. Los protagonistas de “Love Is in the Air” se han reconciliado, pero no todo será felicidad para ellos.

La primera temporada de “Sen Cal Kapimi” -nombre original de la serie turca- está llegando a su fin en España, donde se están emitiendo sus últimos capítulos, en los que Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, hacen frente a más obstáculos para tratar de estar juntos y disfrutar de su amor.

En el capítulo del martes 6 de julio emitido por Telecinco para el público español, los seguidores de “Love Is in the Air” vivieron una lluvia de emociones cuando, en el momento limite, Serkan logró recordar su historia de amor con Eda y recuperar a la florista. Pero, ¿qué más ocurrió en el último episodio? Aquí te contamos todos los detalles.

Serkan logró recuperar su memoria y detuvo la boda de Eda y Deniz .(Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: LA VERDAD SOBRE EL MATRIMONIO DE EDA CON DENIZ Y SU RECONCILIACIÓN CON SERKAN

Telecinco emitió un nuevo capítulo de “Love Is in the Air”, donde vemos que Serkan intenta aclarar su futuro con la ayuda de Engin. “No puedo más, no sé si estoy con la persona correcta, no sé qué debería recordar”, dice el empresario desesperado sin imaginar que el choque con un desconocido en el bar donde ha quedado con su amigo lo ayudará a recordar todo.

Tras recibir un fuerte golpe, Serkan por fin ha recuperado su memoria y todos los recuerdos del último año de su vida. El protagonista de “Love Is in the Air” logró recordar su historia de amor con Eda y ahora sus sentimientos están más claros que nunca.

Con los sentimientos a flor de piel, Serkan se presenta en la boda de Eda y Deniz y logra detener la ceremonia para decirle a la florista que ha recordado todo. “Me acuerdo de ti y de mí, de nuestro amor y de lo mucho que te quiero. No te cases con él. No lo hagas”, le dice a Eda.

Tras recibir un fuerte golpe, Serkan por fin ha recuperado su memoria y todos los recuerdos del último año de su vida. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

La florista, ajena al plan urdido por su amigo, le dice a Serkan que todo ha sido una farsa. “No me he casado. No lo he hecho ni lo iba a hacer. La boda no es real. Ha sido todo un montaje para que te acordaras de mí y ha funcionado”, dice emocionada.

Los amigos y familiares de Eda celebran el momento con mucho entusiasmo, sin embargo, la alegría no dura mucho pues todos descubren que la boda sí es real y que Deniz (Sarp Can Köroglu) lo tenía todo planeado.

“Ha habido un error. Esta boda es de verdad, se han casado de acuerdo con la ley”, dice la funcionaria que los ha casado. De pronto, Deniz se convierte en el centro de atención y no le queda más remedio que confesar. “Estaba desesperado”.

Ante el descubrimiento, Aydan confronta al amigo de la infancia de Eda y le coloca en una posición delicada. La madre de Serkan le deja claro a Deniz que si no colabora podría acabar en prisión.

Eda y Serkan se reconcilian. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“Nuestros abogados resolverán este problema con mucha rapidez, por supuesto si Deniz colabora con nosotros. ¿Sabes que lo que has hecho es un delito? Ni te imaginas lo que puede hacer un buen bufete de abogados, podrían meterte una temporada entre rejas”, señala.

Después de un día lleno de emociones, Serkan se disculpa con Eda y le hace una promesa: “Siento haberte hecho sufrir. Tú has salvado nuestro amor. Ahora estoy a tu lado y siempre lo estaré. Te prometo que te compensaré por todo lo que no hice. Te prometo que nunca más volveré a olvidarte. Te amaré toda la vida y nunca te dejaré, siempre estaré aquí. Te quiero muchísimo”.

Sin embargo, Deniz y Selin no se quedarán de brazos cruzados. Para que Eda y Serkan puedan empezar su nueva vida juntos, falta que se firme la anulación del matrimonio de la florista y Deniz.

“No podemos permitir que sean felices. Si nosotros sufrimos que ellos sufran también. No firmes la anulación del matrimonio. De esa manera tendrá que resolverse con un divorcio y no podrán volver a casarse en casi un año. Desaparece durante todo el día y no firmes”, le dice Selin a Deniz, quien cierra su café y trata de abandonar Estambul.

Se descubre el plan de Deniz. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿CÓMO Y DÓNDE VER “LOVE IS IN THE AIR”?

Cabe señalar que el inicio de la Eurocopa ha afectado toda la programación de Telecinco siendo una de las mayores perjudicadas la serie ‘Love is in the air’. La ficción tiene un nuevo horario de emisión y esta semana será de la siguiente manera:

‘Love is in the air’ se podrá ver los martes a las 23:00 h en Telecinco.

En tanto, Divinity continúa con sus emisiones habituales de lunes a viernes a las 18.45h.

Por otro lado, si eres de los que prefiere ver la serie turca por su cuenta, sin regirte por horarios, están disponibles en la plataforma de ‘streaming’ Mitele bajo pago de suscripción.