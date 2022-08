El matrimonio conformado por Lucero y Manuel Mijares fue uno de los más mediáticos a finales del siglo pasado, pero en 2011 ambos decidieron tomar caminos separados, entristeciendo a sus miles de fanáticos, quienes siguieron su historia de amor desde que eran muy jóvenes. Pese a la separación, ambos se llevan muy bien.

Los dos artistas, a diferencia de otras relaciones que llegan a su final, se llevan muy bien en favor de sus hijos y parece que quedaron como amigos. Es más, se han juntado desde hace unos años para regresar a los escenarios con una gira por todo México, en la que cantan sus mejores temas y comparten algunas experiencias.

No obstante, todo no es color de rosa entre los dos, ya que hay momentos de cierta tensión en sus presentaciones. Y es que es normal que siempre estén de acuerdo... por algo se separaron y ya no son pareja. Uno de esos instantes es cuando Mijares canta una canción que Lucero no soporta.

Lucero y Mijares cantando juntos como parte de su gira 2022 (Foto: Lucero / Instagram)

¿QUÉ CANCIÓN DE MIJARES ES ODIADA POR LUCERO?

Durante varias semanas, en redes sociales ha estado circulando un video de una de las presentaciones que Manuel Mijares y Lucero tienen. En dicho clip audiovisual se ve cuando ‘La Novia de América’ reclama a su exesposo por ponerse a cantar un tema que, supuestamente, no había sido incluido en el amplio repertorio.

A lo largo de su argumento, la mexicana asegura que el tema “Si me tenías” es malísimo y que es de ardidos, por lo que no le gusta. Además, como recordaremos, muchos creen que esa composición tiene algo que ver con el final de la relación de los dos, por lo que Lucero no está conforme con ello.

Pese a su molestia, hay oportunidades en la que los dos famosos ceden y la terminan cantando, convirtiéndose en uno de los momentos más graciosos e inolvidables de los espectáculos que brindan.

¿DE QUÉ TRATA ESA CANCIÓN?

“Si me tenías” es una canción compuesta por el peruano Gian Marco, quien también suele interpretarla en sus presentaciones a lo largo del mundo. De acuerdo a la letra, podemos llegar a la conclusión de que se trata de una persona reclamándole a su expareja por haber tenido la osadía de cambiarlo por otro.

LA RESPUESTA DE LUCERO

En un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Lucero fue preguntada por esa canción que no le gusta y dejó entrever que solo es una broma que hacen delante de los asistentes al show.

“Yo creo que la mayoría de la gente entiende muy bien que, cuando hacemos bromas, obviamente es eso, es broma. Es con las ganas de que la gente se entretenga, se divierta”, comentó la cantante.