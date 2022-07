Cuando Manuel Mijares y Lucero estaban atravesando el mejor momento de su relación, ambos decidieron casarse en una boda de ensueño que fue televisada, ya que en ese tiempo eran de las parejas más queridas. Y es que muchos habían quedado prendados de su historia de amor que, aparentemente, era perfecta.

En pantallas solía verse que ambos vivían un paraíso interminable, siendo la envidia de todo México, pero ello no significa que siempre haya sido así, pues, como cualquier otra relación, hay momentos en los que aparecen algunos problemas o discusiones que, por más que sean mínimos, van causando algunas consecuencias o incomodidades entre ellos.

Por ejemplo, luego de la boda, la pareja recién casada se fue de luna de miel, en lo que aparentemente iba a ser uno de los momentos más románticos de ellos, sin imaginarse que allí aparecerían algunas diferencias que fueron superándose y que ahora quedan como una anécdota graciosa para recordar.

Lucero y Mijares se casaron en 1997 en una boda mágica que fue televisada en vivo a todo México. (Foto: @lovely.lucero / Twitter).

LAS DISCUSIONES EN LA LUNA DE MIEL DE MANUEL MIJARES Y LUCERO

Recientemente, los dos cantantes —ya divorciados— comentaron sobre el mismo problema que tuvieron en su luna de miel, dando cada uno de ellos una versión un tanto distinta, por lo que ahora recogeremos las declaraciones de ambos acerca de este particular hecho que los incomodó en pleno viaje nupcial.

La versión de Manuel Mijares

En una entrevista con Alberto Peláez, el cantante Manuel Mijares reveló que su exesposa, Lucero, lo regañó en su cama en plena luna de miel porque no le gustaba la forma en la que dormía.

Según el artista de 64 años de edad, la también actriz se incomodó porque él tenía la costumbre de dormir con una almohada entre las piernas porque así se sentía más cómodo y ella lo entendió como una manera de estar distante.

La versión de Lucero

Tras las declaraciones del padre de sus hijos, Lucero dio su versión en una rueda de prensa, revelando que su incomodidad no solo fue por la almohada que estaba entre las piernas de Mijares.

Ella reveló que quiso compartir un momento romántico con su entonces esposo, pero él la rechazó porque estaba viendo el Super Bowl y prefería seguir mirando tal partido.

“Me acuerdo vagamente que le dije: ‘Ven a ver las estrellas’ y me dijo: ‘Ya las estoy viendo’. Yo le respondí: ‘¿Cómo? si allá adentro no se ven’ y me dijo: ‘Es que tengo puesto el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’”, comentó.