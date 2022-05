Transcurría 1997 cuando Lucero se casó con el también cantante Manuel Mijares en un evento considerado como la boda del año. La capilla de San Ignacio de Loyola del colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México fue el lugar donde se dieron el ‘Sí’ frente a todo el mundo. Sin embargo, luego de varios años la pareja decidió separarse y, actualmente, siguen siendo muy amigos.

Lucero y Manuel Mijares se conocieron en 1987 cuando grabaron la película “Escápate conmigo”. Por aquella época el cantante tenía 29 años, mientras que la también conocida como la ‘Novia de América’ tenía 18 años de edad.

Ese fue el inicio de su romance que los llevó al altar a finales de los años 90 donde eran considerados como la pareja más mediática del momento. Tras su matrimonio vivieron momentos felices hasta que en el 2011 la pareja decidió separarse definitivamente luego de estar 14 años juntos.

Desde aquella época la pareja Lucero-Mijares han continuando llevando una buena relación de amistad por el bien de sus hijos. También se les ha visto brindar conciertos virtuales junto a sus hijos y hasta conducir programas concursos.

En su época de casados, la pareja de cantantes tuvieron dos hijos. (Foto: Mijares).

¿LUCERO Y MIJARES SON MÁS FELICES COMO EXESPOSOS?

Algunos fans de Lucero consideran que la artista mexicana podría volver con su exesposo Manuel Mijares, aunque la propia cantante ha manifestado su posición al respecto indicando que están mejor como amigos.

Así lo señaló en una entrevista exclusiva a la revista Quién donde Lucero sostiene que no existe nada que “recriminarle y tampoco hay rencor” hacia Mijares.

“Es que somos muy buenos amigos, somos dos personas civilizadas y no hay manera de resarcir una relación como pareja”, expresó.

El referido medio de comunicación también resalta que actualmente Lucero tiene como pareja al empresario Michel Kuri, mientras que Mijares comparte su vida con Pita de la Vega.

‘La novia de América’ y Mijares fueron una de las parejas más mediáticas de los años 90 (Foto: Lucero / Instagram)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE LUCERO Y MIJARES CON SUS HIJOS?

Lucero también se refirió a cómo es la relación con sus hijos a pesar que ella está separada de Manuel Mijares desde hace varios años.

“No somos una familia disfuncional, somos funcionales a nuestro estilo. No sé si somos ejemplo para alguien o no, pero si así nos consideran, se agradece muchísimo, nos sentimos cómodos y a gusto teniendo la forma de vida que tenemos”, sentenció.

Mijares y Lucero cantaron junto a sus hijos lo mejor de su repertorio de canciones en un concierto virtual, entre las que destaca una emotiva versión de "El Privilegio de Amar". (Foto: MijaresOficial / YouTube)

LA TENTACIÓN DE LUCERO POR CONTAR SU VIDA EN UNA SERIE

Al igual que otros artistas, la popularmente conocida como la ‘Novia de América’ podría llevar su vida personal y profesional a las pantallas o una plataforma de streaming. Pero, ¿qué tan convencida está de hacerlo? En conversación con la prensa, señaló que existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué falta?

