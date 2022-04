No cabe duda de que el tiempo pasa rápido y de eso sabe muy bien Lucero, quien ha visto en un abrir y cerrar de ojos cómo sus hijos, fruto de su matrimonio con Manuel Mijares, han crecido. Quién diría que aquellos pequeños que hace algunos años cargaba en sus brazos ahora lucen totalmente diferentes, pues uno de ellos, José Manuel, ya es mayor de edad y se encuentra estudiando en Boston, por lo que varios periodistas le consultaron a la ‘Novia de América’ sobre posibilidad de convertirse próximamente en abuela.

Aunque no se conoce mucho de la vida privada del muchacho, quien mantiene sus redes sociales en privado, quizá el joven ya haya iniciado algún romance y esté planificando tener una familia en un futuro muy cercano, pese a que nada está confirmado, lo cierto es que la interrogante realizada por los hombres de prensa a la cantante hizo que responda de manera contundente, dejando a más de uno con la boca abierta.

¿Qué contestó? A continuación, te damos a conocer la respuesta de la intérprete de “Electricidad”, quien también es madre de Lucerito, la adolescente de 17 años que está incursionando en el mundo de la música.

Ella nació en Ciudad de México el 29 de agosto de 1969 y actualmente tiene 52 años. Es cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión y empresaria (Foto: Lucero / Instagram)

¿REALMENTE LUCERO ESTÁ PREPARADA PARA SER ABUELA?

A su llegada a México, Lucero fue abordada por los periodistas, quienes decidieron preguntarle si le gustaría tener nietos pronto. “No, ¿pa’ qué?, yo así estoy mejor sin ser abuelita todavía”, señaló entre risas.

Pero las preguntas no quedaron ahí y le consultaron si, de convertirse en abuela, sería consentidora con los pequeños. “No, no, yo no, que se cuiden solos”, manifestó en tono de broma la artista mexicana.

Luego decidió hablar más seria y mencionó que lo único de interés para ella es la felicidad de sus hijos y si ellos deciden formar o no una familia ahora o más adelante, respetará la decisión de ambos.

“No, yo dejo que mis hijos sean felices con quien ellos quieran ser felices. Si se quieren casar, si no quieren; si quieren tener hijos, si no quieren; si quieren tener mascotas, si no quieren. La verdad es que yo respeto su vida, los caminos que vayan eligiendo y decidiendo porque son adultos, uno de ellos, y una de ellas, ya muy pronto; y que elijan lo que ellos quieran hacer”, precisó.

¿QUÉ OPINA LUCERO DEL FUTURO DE SUS HIJOS LUCERITO Y JOSÉ MANUEL MIJARES?

Respecto al crecimiento profesional de sus hijos, Lucero dijo que no es fácil cuando se van a estudiar fuera. “No es que empiecen ya a hacer su vida como tal porque todavía no se despegan al 100%, tal vez eso será cuando ya lo decidan”, dijo en entrevista a El Universal de México.

En otro momento, indicó que apoyará sin dudar todo lo que sus hijos, Lucerito y José Manuel, elijan para sus vidas.