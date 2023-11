Así como su padre Gregorio Pernía, Luna también es un personaje público, no sólo por la carrera del actor, sino por mérito propio tras haber participado en “Así se baila”, reality de baile en el que ganó junto al recordado Titi. Debido a que tiene miles de seguidores, a la joven le gusta mantenerlos al tanto de lo que ocurre en su día a día, por ello no dudó en contar que estuvo hospitalizada. ¿Qué la llevó a estar internada? A continuación, los detalles.

Cabe señalar que ella es fruto de su relación con la modelo Erika Rodríguez, con quien tuvo dos hijos y la muchacha es la mayor, aunque el histrión colombiano tiene en total seis hijos con otras exparejas.

El actor al lado de su hija, a quien considera la luz de sus ojos (Foto: Gregorio Pernía / Instagram)

¿POR QUÉ FUE HOSPITALIZADA LUNA PERNÍA?

A través de su cuenta de Instagram, Luna Pernía reveló que estuvo hospitalizada tras sentir un dolor en el abdomen, aunque pensaba que no iba a pasar a mayores, terminó quedándose internada.

“No sé si sepan, pero recién atravesé una hospitalización que me hizo poner los puntos sobre las íes respecto a mi salud y lo que yo daba por sentado. Creía que mi cuerpo era lo suficientemente fuerte como para resistir el desorden en el que uno se ve envuelto en el día a día. Hablo de comer a deshoras, no comer, comer mal, entre otros. Yo pensaba que por más que exprimiera a mi cuerpo siempre volvería a ‘estar bien’, pero no, nunca estuve más equivocada. Mi cuerpo no hacía sino darme señales de alarma hasta que ya no pudo más”, empieza su mensaje.

“Un dolorcito en mi abdomen, que yo creía que era solo eso, resultó dejándome varios días hospitalizada. Fue bastante duro y lastimosamente aprendí a las malas que uno sin salud no es nada. No. No lo es. Mi rutina quedó en pausa y eso me dolió mucho. Perdí muchísimo peso mientras me recuperaba. Me sentí culpable por el tiempo que di por sentado el cuidado de mi alimentación y mis hábitos saludables. En definitiva, fue un proceso que me hizo reflexionar acerca de la vida en general. Me ayudó a perdonarme y a poner mi salud primero que cualquier cosa”, indicó la joven nacida en 2006.

Pero eso no fue lo peor que vivió, ya que al perder peso, algunas personas comenzaron a lanzar algunos calificativos que no le gustaron para nada, por lo que decidió salir a comentar su situación.

“En los últimos días que alguien me dijera: ‘Estás muy demacrada’, me afectó diferente. Porque la gente desconoce las luchas internas del otro y para mí esta ha sido una lucha de años. Soy una persona de contextura delgada. En algún momento sí dejé que la sociedad decidiera por mí qué significa verse bien. Por eso ser siempre más flaca lo llegué a ver como un logro, pero está ese otro pedazo de mundo que te va a decir todo lo contrario. Que: ‘Qué raquítica, qué llevada’. No esperes decirle ese tipo de cosas a una adolescente entre sus 13-16 años y que no se sienta afectada”, precisa en su conmover relato.

Para evitar comentarios desagradables, que reconoce le afectan, Luna Pernía optó por usar ropa ancha, tal como lo muestra en la foto de su publicación luciendo un jean y un polo blanco. A pesar de que ella trata de sobrellevar las críticas porque se considera muy segura, hay momentos en los que no puede más.

“Aunque soy consciente de que sí hay una diferencia de mi cara en esta foto a comparación de otras, escribo esto porque después de ese quebranto de salud estoy convencida de que mi cuerpo es un templo, que lo voy a cuidar como tal porque quiero estar saludable mas no porque alguien más me esté cuestionando. Ni por darle gusto a quien con malicia me quiere dar un consejo. Mi salud y mi alimentación son tan preciados que no los pondré en juego nunca más. Lo juro”, concluyó su mensaje del 11 de noviembre de 2023.