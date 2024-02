Con el paso de las semanas, Lupillo Rivera se ha robado las miradas en “La casa de los famosos 4″, gracias a sus victorias que lo volvieron líder de la semana o sus polémicas declaraciones, que lo van consolidando como uno de los favoritos para ganar el reality de Telemundo.

Y es que en las últimas semanas, “El toro del corrido” ha tenido comentados encuentros con Maripily Rivera, quien lo habría acosado, o sus sentimentales momentos con Thalí García, por lo que esta última terminó abandonando el show, para pena del cantante regional.

Pero esto no quedó ahí, sino que la celeb de Estado Unidos también ha hecho algunas revelaciones controversiales, como detalles de su relación con Belinda o la picante pelea con Alfredo Adame, que han mantenido al hermano de Jenni Rivera en el centro del show.

Lupillo Rivera y Giselle Soto tuvieron casi tres años de romance (Foto: Romega TV / Twitter)

LUPILLO RIVERA REVELA QUE GISELLE SOTO LE FUE INFIEL

Durante un segmento del programa, el cantante regional se refirió a su relación con Giselle Soto y aseguró que esta terminó en buenos términos, pero que se debió a una infidelidad de la especialista en belleza y que fue una amiga de esta quien le confirmó la traición.

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”, indicó Lupillo.

De acuerdo con el intérprete de “Grandes ligas”, pese a la traición, a él no le importó, pues estaban separados y ya habían tomado caminos separados luego de casi 3 años de relación.

“Me contó que ella me había sido infiel allá y todo el pedo, pero ya no me importaba porque finalmente ya la había cortado, pero sí, estuvo mal”, añadió.

LA RESPUESTA DE GISELLE SOTO

Ante la revelación, la influencer no dudó en responderle a su exnovio y sacó la artillería pesada, pues lo acusó de haberle sido infiel en varias oportunidades y hasta amenazó con exhibir las pruebas de este con otras mujeres.

“Mi vida no es una novela. He tratado de mantenerla privada, pero Lupillo, lo estás jodiendo”, inició la influencer en un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

La influencer, que cuenta con más de 310 mil seguidores, indicó que el cantante miente y que, a diferencia de él, cuenta con varias pruebas sobre las infidelidades de las cuales lo acusa.

“No soy una maldita zorra. Me mantuve leal a ti hasta el final y los sabes, pero ¿quieres mentir sobre mi nombre y hablar de infidelidad? ¡Tengo un álbum completo lleno de pruebas que me engañaste a diestra y siniestra!”, añadió.

Para Soto, todo se trata de una estrategia para que “el público se enamore otra vez” del cantante, pero se quejó de que, aunque podría probar otras opciones, opta por atacarla “sabiendo muy bien que me he mantenido fiel hasta el final”.

Finalmente, indicó que no tomará medidas por el momento, pues esperará “hasta que (Lupillo) salga de La casa de los famosos”.

Giselle Soto respondió a Lupillo Rivera tras sus polémicos comentarios (Foto: gorgizz / Instagram)