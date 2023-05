Luego de que Lupillo Rivera confirmase su ruptura con la empresaria Giselle Soto tras 3 años de relación, diversos rumores de infidelidad contra la joven de 25 años comenzaron a surgir en las redes sociales. Fue así que la influencer mexicana y el intérprete de “Grandes ligas” decidieron romper su silencio para explicar los detalles del fin de su relación que inició a mediados de 2020.

Tras confirmarse la separación de Lupillo y Giselle, la pareja le puso fin a una relación que inició durante la pandemia del coronavirus y el estado de confinamiento. Rumores, especulaciones y hasta la posibilidad de una boda secreta fueron parte de esta mediática relación que acaparó portadas a lo largo de estos 3 años.

Ahora, luego del desgaste emocional entre ambos, la expareja compuesta por el músico y la empresaria decidió dar por finalizado su romance y optaron por dar sus primeras impresiones, en especial, luego de que Giselle fuese acusada de haberle sido infiel al intérprete de 51 años .

GISELLE SOTO Y LUPILLO RIVERA ACLARAN RUMORES DE SU RUPTURA

La ahora expareja ofreció una entrevista para el matinal “Despierta América”, espacio donde no solamente hablaron del fin de su relación, sino también de las presuntas agresiones que la joven empresaria les ocasionaba a los hijos del cantante: Lupita Karizma y L’Rey.

“Con mi hija Lupita, yo las vi convivir bien a todo dar. L’rey ni se diga, me iba yo a la cantada y en algunas ocasiones se quedaba con él. En otras ocasiones estaban en restaurantes acá en Temecula (California) cenando y llegaba la mamá de casualidad y L’rey iba a saludar a su mamá y se regresaba a estar con ella. Esa es una conexión que no puedes fingir”, señaló el cantante estadounidense de raíces mexicanas.

Lupillo Rivera y Giselle Soto iniciaron su relación en septiembre de 2020 (Foto: Giselle Soto / Instagram)

Junto a esos supuestos maltratos por parte de la influencer, también se tocaron los rumores de infidelidad de Giselle hacia Lupillo que involucró a Fernando Vargas Jr., un conocido exboxeador profesional de 45 años.

Como bien sabemos, los rumores y la información proveniente de la influencer Chamonic señalaba que Rivera había corrido a Soto de su casa tras enterarse de que su novia se había ido con el pugilista a una zona exclusiva de Las Vegas.

Al respecto, Giselle fue claro y evitó comentar la existencia de un tercero en la relación. Eso sí, la empresaria se dedicó a hablar de su relación con el compositor de música regional y la decisión en conjunto que tomaron para darse un respiro de ambos.

Los rumores de una presunta infidelidad por parte de la empresaria comenzaron a surgir en las redes sociales (Foto: Giselle Soto / Instagram)

“No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar, simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y el cargo se sentía muy pesado”, indicó Giselle al matutino de Televisa.

Asimismo, la cosmetóloga reveló que, tanto ella como Lupillo, no encontraban la felicidad en el otro, razón principal por la que decidieron terminar y poner en pausa su relación de 3 años.

“Yo no lo veía tan feliz y yo no me veía feliz y es cuando lo decidimos. Le dije: ‘Yo te amo y tú me amas, y si tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo, es lo mejor que podemos hacer’. Quizás nos vean juntos, yo lo quiero mucho, lo estimo mucho y le he dicho que, si estamos o no en una relación, siempre voy a estar ahí”, sentenció la joven mexicana.

¿ES EL FIN DE LA RELACIÓN ENTRE LUPILLO Y GISELLE?

Aunque dejaron en claro la pausa a su relación, ambos señalaron que ella residirá en un departamento cercano, pues no descartan un posible regreso amoroso en un futuro.

De la misma manera, Giselle se dio el tiempo de aclarar que jamás se casó con Lupillo en secreto, tal y como se especuló en las redes sociales hace varios meses.

“Soy una mujer joven, nunca he estado casada, no tengo hijos, tengo toda una vida por delante. Creo que he encontrado el hombre con el que quiero estar para siempre, yo lo que busco es formar una vida: casarme, tener mis hijos, disfrutar, viajar, un poco más la relación”, agregó.

Finalmente, Lupillo dejó todo en manos de Dios y aseveró que no forzará las cosas de ninguna manera. “Las cosas tienen que pasar y las tenemos que dejar en las manos de Dios, si eres para mí, Dios te va a regresar hacia mí, y si soy para ti, voy a estar ahí”, puntualizó.