Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, Macky González es una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana, siendo parte de populares realities como “Exatlón”, “MasterCheff Celebrity” y “Guerreros 2020″.

En sus plataformas oficiales, Amancay González Franco, nombre real de la modelo y actriz, comparte contenido de los realities en los que participa, contenido motivador y sus mejores fotos, con las cuales recibe el apoyo de sus seguidores.

Es precisamente en su cuenta de Instagram en donde la celeb de México compartió algunos detalles de su relación con Manuel Anaya, incluyendo su compromiso, el cual no se llevará a cabo, tal como confirmó en una entrevista reciente.

La modelo ha sido parte de importantes realities y se alista para viajar a Estados Unidos (Foto: Macky González / Instagram)

MACKY GONZÁLEZ CANCELÓ SU BODA CON MANUEL ANAYA

A la salida de las instalaciones de TV Azteca, la deportista fue abordada por la prensa y fue allí que el reportero le preguntó por el estado de su compromiso y los preparativos, algo que sorprendió a Macky, quien negó que este evento se realice.

“No, es que mejor no. Tengo muchas cosas y no, no hay boda”, indicó, visiblemente incómoda en un video para el canal de Ernesto Buitrón.

Sorprendido, el reportero le preguntó si había terminado su relación, a lo que González respondió con un cortante “sí”, por lo que acordaron cambiar el enfoque de la entrevista.

Sobre la nueva temporada de “Exatlón”, programa en el que brilló en las entregas anteriores, la triatleta destacó que tiene a sus favoritos para el reality de TV Azteca.

“Koke es mi gallo, se ha robado el corazón de todos los azules y siento que le deje la estafeta. Es muy aguerrido y me encanta cómo es como persona”, indicó.

¿POR QUÉ TERMINARON MANUEL ANAYA Y MACKY GONZÁLEZ?

Si bien la actriz y modelo no ha querido revelar los motivos de la ruptura, por lo que optó por cambiar el tema de la entrevista, usuarios en redes sociales especularon que se debería a su nueva participación en un reality.

Y es que en sus redes sociales, la deportista ya había adelantado que se uniría a “Los 50″, donde también estarían involucrados figuras como Manelyk González, Dania Méndez, Rey Grupero, Luis “Potro” Caballero, La Bebeshita, Nicole Chávez, Anahi Izali y Julio Ron.

Incluso, en sus redes sociales reveló que no se encontraba lista para referirse a su ruptura, admitiendo que “este último mes ha sido MUY difícil para mí”.

En ese sentido, la modelo se alejará de las redes sociales durante un periodo de tiempo, por lo que las publicaciones las asumirá su representante.

“No he dicho nada no porq no los haga parte sino porq no me siento lista todavía. Prometo tratar de hacer lo mejor y recuperarme para volver a brillar como siempre”, sentenció.

¿QUIÉN ES MANUEL ANAYA Y MACKY GONZÁLEZ?

De acuerdo con su perfil en redes sociales, Manuel Anaya es el CEO de Cronologistics México, una empresa que se dedica a hacer importaciones y exportaciones.

Además de empresario, el mexicano es triatleta. Es decir, practica natación, ciclismo y atletismo, por lo que ambos comparten su misma pasión por los deportes de alta exigencia.