“Maestro”, película de Netflix dirigida escrita y protagonizada por Bradley Cooper, es una de las candidatas a llevarse el premio más importante de los Oscar 2024, que se lleva a cabo el 10 de marzo de 2024. El drama biográfico también escrito por Josh Singer narra la larga y compleja relación entre el legendario músico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein, desde el momento en que se conocieron en 1946 en una fiesta, pasando por dos compromisos, un matrimonio de 25 años y tres hijos. Pero ¿qué más se sabe sobre la cinta que tiene una duración de 120 minutos? A continuación, te comparto algunos datos curiosos.

La película que se estrenó el 20 de diciembre de 2023 en la plataforma de streaming de la N roja fue producida por Cooper, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner y Amy Durning. Además, cuenta con un elenco principal conformado por Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman.

“Maestro” no solo compite como Mejor Película en los Premios Oscar 2024, además fue nominada a Mejor actor, Mejor actriz, Mejor guion original, Mejor fotografía, Mejor maquillaje y peluquería, y Mejor sonido. ¿Cuál de estas estatuillas conseguirá?

5 DATOS CURIOSOS DE “MAESTROS”

1. Bradley Cooper investigó a Bernstein por 6 años

El actor de 49 años investigó la carrera y vida personal de Leonard Bernstein durante seis años, lo que le ayudó con su preparación minuciosa para interpretar al famoso compositor, pianista y director de orquesta estadounidense. En su proceso, Bradley Cooper descubrió la profunda conexión de Bernstein con la música de Gustav Mahler, lo que marcó un punto de inflexión en su forma de dar vida al personaje.

“Él (Leonard) amaba a Gustav Mahler y cuando estaba investigando su vida, por alguna razón, nunca escuché la música de Mahler y no sé cómo se me pasó, pero lo hizo. Para mí es la música más poderosa que he escuchado en mi vida y él la condujo. Hay un video de él dirigiendo en una catedral y encapsula todo lo que debes saber sobre él como director. Pensé: ‘si puedo aprender a dirigir como lo hizo en esos seis minutos, ese puede ser el pilar de la película’”, explicó.

El actor Bradley Cooper, interpretando a Leonard Bernstein, dirige la Orquesta Sinfónica de Londres en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

2. Bradley Cooper aprendió a tocar el piano

Además de perfeccionar los gestos de Leonard Bernstein, Bradley Cooper aprendió a dirigir una orquesta y tocar el piano. En conversación con Classic FM, reveló que la escena en la que toca dicho instrumento musical junto a su amigo Aaron Copland es un momento auténtico.

“¡Sólo puedo aprender lo que ves! Lo mismo que en ‘A Star Is Born’, aprendí esas piezas específicas porque nunca quise cortar una mano o hacer algún tipo de reemplazo de cara. Pasamos meses aprendiendo esa pieza y esos somos nosotros tocando”, expresó.

No obstante, aclaró que las melodías que se escuchan en “Maestro” corresponden a “una versión mucho, mucho mejor de tocar, ¡pero somos nosotros tocando!”.

Leonard Bernstein (Bradley Cooper) tocando el piano junto a su amigo Aaron Copland (Brian Clements) en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

3. Lo que no se muestra sobre el noviazgo de Bernstein y Montealegre

La película de Netflix muestra que poco después de conocerse en una fiesta, Bernstein y Felicia Montealegre se comprometen y se casan. Sin embargo, en la vida real, la pareja decidió que no estaban listos para casarse, así que se separaron. Montealegre empezó una relación con el actor Richard Hart que duró cinco años. Nueve meses después de la muerte Hart a los 35 años, Montealegre volvió con Bernstein y se casó con él.

Leonard Bernstein (Bradley Cooper) y y Felicia Montealegre (Carey Mulligan) se quedaron junto a pesar de los problemas de su matrimonio en la película “Maestro” (Foto: Netflix)

4. La sexualidad de Leonard Bernstein

Leonard Bernstein nunca habló su sexualidad, pero algunos historiares creen que era bisexual, mientras que otros señalan que era gay. Por su parte, su esposa, Felicia Montealegre lo describió como gay en una carta. “No admites la posibilidad de una doble vida, pero si tu tranquilidad, tu salud, todo tu sistema nervioso dependen de un determinado patrón sexual, ¿qué puedes hacer?”

Bradley Cooper como Leonard Bernstein, el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense que no habló sobre su sexualidad, en “Maestro” (Foto: Netflix)

5. El estudiante que casi le dispara a Bernstein

En “Maestro”, Bernstein comparte que mientras asistía al Instituto Curtis de Música de Filadelfia, un estudiante tomó una pistola y amenazó con dispararle. Pero, ¿sabías que Leonard no era el único objetivo? Randall Thompson y Fritz Reiner fueron las otras posibles víctimas. Antes de que alguien resultara herido, las autoridades detuvieron al estudiante armado.

Bradley Cooper como la versión más joven de Leonard Bernstein, un versátil compositor, pianista y director de orquesta, en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

